José Álvarez deixa anar la bomba i confirma la defensa titular del Barça contra l'Inter

José Álvarez ha revelat en exclusiva quina serà la defensa titular del FC Barcelona per al decisiu duel d'aquesta nit davant l'Inter de Milà al Giuseppe Meazza, corresponent a la tornada de semifinals de la Champions League 2025. Amb Jules Koundé i Alejandro Balde lesionats, els dubtes en defensa havien generat gran expectació, però ara, la incògnita ha quedat desvetllada.

Defensa inèdita i treball específic

Segons la informació proporcionada per José Álvarez, el tècnic culer, Hansi Flick, alinearà a Eric García com a lateral dret i al jove Gerard Martín com a lateral esquerre. Mentrestant, l'eix central de la defensa estarà format per Pau Cubarsí i Iñigo Martínez, com era previsible. Aquesta configuració defensiva inèdita ha generat sorpresa i moltes converses en l'entorn blaugrana.

Álvarez va detallar a més que durant l'entrenament d'ahir, tant Eric García com Gerard Martín van realitzar exercicis específics centrats en els centres laterals, preparant així un partit que promet ser molt exigent en defensa. Flick hauria treballat intensament amb aquests quatre jugadors com a línia defensiva titular, deixant clar que confia plenament en aquesta combinació inèdita per superar l'Inter al Giuseppe Meazza.

| FCB

Lewandowski esperarà des de la banqueta

Una altra de les grans revelacions del periodista va ser respecte a la situació de Robert Lewandowski. Tot i que el davanter polonès ha realitzat una recuperació miraculosa després de la seva lesió muscular i ja és a Milà amb l'equip, José Álvarez va afirmar que Flick planeja alinear a Ferran Torres des de l'inici, reservant l'entrada del golejador polonès per a la segona meitat del partit.

La decisió busca aprofitar al màxim les condicions físiques de Lewandowski, considerant que encara no està al cent per cent per afrontar un partit complet d'alta intensitat. Ferran Torres, per tant, tindrà la responsabilitat de liderar l'atac des del primer minut juntament amb Lamine Yamal i Raphinha.

Alineació completa

L'alineació prevista per José Álvarez que Hansi Flick posarà sobre la gespa del Giuseppe Meazza aquesta nit és la següent:

Porter: Wojciech Szczęsny

Defensa: Eric García, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín

Centrecampistes: Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo

Davanters: Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Aquesta alineació, la sospitada després de l'entrenament d'ahir, mostra clarament les intencions de Flick de combinar experiència amb joventut, buscant solidesa defensiva davant les absències obligades i potència ofensiva en un partit on només la victòria val per evitar els penals, després del 3-3 de l'anada.

Amb aquestes cartes sobre la taula, el Barça es prepara per a un matx crucial que decidirà si el somni de conquerir la Champions League 2025 segueix viu. L'aposta arriscada i audaç de Flick podria marcar la diferència en un dels partits més importants de l'any.