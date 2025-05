Raphinha enfonsa Xavi Hernández durant una entrevista: 'Ni ell ni...'

La tensió en l'entorn del FC Barcelona sembla no cessar i aquesta vegada ha estat una veu inesperada la que ha destapat nous conflictes interns del passat. Raphinha, conegut pel seu estil directe i sense embuts quan té un micròfon davant, s'ha pronunciat amb contundència sobre la seva etapa sota les ordres del tècnic Xavi Hernández, posant en dubte la gestió de l'entrenador català.

Durant l'última temporada, el FC Barcelona va viure moments complicats que van posar a prova la paciència i resistència tant del cos tècnic com dels seus jugadors. Encara que van aconseguir conquerir títols importants, algunes decisions tècniques van generar malestar al vestidor. Precisament sobre això ha parlat Raphinha, qui recentment ha protagonitzat una entrevista explosiva al canal de YouTube de la periodista brasilera Isabela Pagliari.

El davanter brasiler, sempre transparent davant els micròfons, ha decidit revelar detalls de la seva difícil relació amb Xavi Hernández, despullant algunes situacions internes que van afectar seriosament el seu rendiment emocional i professional a l'equip blaugrana.

| FC Barcelona

Els seus números amb Xavi

Durant el període en què Xavi va dirigir Raphinha, l'extrem brasiler va disputar un total de 87 partits, marcant 20 gols i oferint 25 assistències. No obstant això, aquests números no semblen reflectir el grau de confiança del tècnic català cap al jugador, segons les seves pròpies paraules. “Sentia que ni ell ni el cos tècnic confiaven en mi”, ha confessat.

Raphinha va detallar a més les circumstàncies específiques que van motivar les seves reaccions viscerals en certs partits, especialment en enfrontaments clau on ell sentia que estava destacant: “Quan no hi havia un altre, jo estava allà i jugava els 90 minuts. Ho donava tot i resolia els partits, però quan hi havia una altra opció, em reemplaçava sense pensar-ho”, va assegurar.

Revelacions sobre la seva relació amb Xavi

Un dels moments més tensos va ocórrer durant un duel contra el Manchester United, quan el brasiler va ser substituït malgrat estar jugant a un gran nivell: “Havia marcat i donat una assistència, estàvem empatant 2-2, i no podia creure que fos jo el primer canvi. Va ser allà quan vaig explotar a la banqueta”, va recordar el jugador, fent referència a una famosa escena captada per les càmeres.

La relació entre Raphinha i Xavi va arribar a deteriorar-se fins al punt en què, segons el futbolista, les converses ja no tenien sentit perquè “ell tenia la seva manera de pensar, i no canviava”.

Hansi Flick, un canvi radical

L'arribada de Hansi Flick a la banqueta del Barça va ser el punt d'inflexió que Raphinha necessitava. El brasiler va estar a punt d'abandonar el club català rumb al futbol saudita, arribant fins i tot a consultar Neymar Jr. sobre aquesta possibilitat. Va ser la seva esposa Natalia qui el va convèncer de quedar-se, qüestionant la seva motivació en cas d'acceptar l'oferta.

Aquesta decisió va resultar clau, ja que amb Flick tot va canviar radicalment per a ell. “Si el nou entrenador era just, en una setmana el conqueriria. La realitat és que vaig necessitar menys temps per guanyar-me la confiança de Flick”, va assegurar. El davanter va destacar especialment la qualitat humana de l'entrenador alemany: “Es preocupa per tots els jugadors, titulars o suplents. Quan Vitor Roque va sortir, ell mateix va anar a preguntar a la directiva quina era la seva situació”.

L'arribada de Flick ha suposat una alenada d'aire fresc per a Raphinha, qui ara sí sembla haver trobat el suport que necessitava per explotar tot el seu potencial al FC Barcelona.