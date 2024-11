El Barça presumeix de Lewandowski: L'estadística que l'acosta a Leo Messi

per Iker Silvosa

Els registres de Leo Messi al Barça semblen inabastables per a qualsevol altre jugador, un llistó al qual pocs han aspirat. Tot i això, Robert Lewandowski, en la seva tercera temporada com a blaugrana, està demostrant que es pot acostar a aquestes xifres llegendàries. Amb 36 anys, el polonès està signant una de les seves millors campanyes, situant-se com el màxim golejador de LaLiga i la Champions.

Des que va arribar al Barça el 2022, les expectatives sobre Lewandowski sempre van ser altes. La temporada passada alguns van arribar a qüestionar si el davanter polonès seguia sent un jugador d'elit. Avui aquests dubtes han quedat enrere. Amb 20 gols en 18 partits en aquest començament de curs, el polonès està en un nivell espectacular, liderant les estadístiques golejadores a les principals competicions.

La dada que més ressalta és la comparació amb Messi. L'astre argentí, la temporada 2011/2012, va aconseguir 22 gols en els seus primers 17 partits, superant Lewandowski per tot just dos gols. Tot i això, el polonès ha igualat el ritme d'aquell Messi, cosa que semblava impossible, ja que ningú més ha aconseguit fer-ho. A més, en el partit contra l'Estrella Roja, Lewandowski no només va signar un doblet, sinó que va aconseguir una fita històrica: el gol número 700 del Barça a la Champions.

Una història coneguda per a Lewandowski

Lewandowski no és aliè a xifres impressionants. Ja ho va aconseguir al Bayern de Munic, on en dues ocasions va aconseguir els 20 gols en només 16 partits. Aquest any, encara que li va prendre dos partits més, la seva consistència continua sent sorprenent. Ha marcat en 12 dels 18 partits que ha disputat, incloent-hi un hat-trick memorable contra l'Alabès a LaLiga.

Actualment, Lewandowski lidera amb autoritat la taula de màxims golejadors a LaLiga, amb 15 gols, deixant enrere jugadors com Vinicius Jr, que en suma 8. A la Champions, comparteix el liderat amb Harry Kane i Viktor Gyökeres, tots amb 5 gols. Aquest domini tant a Espanya com a Europa reforça la seva posició com a un dels millors davanters del món, fins i tot en aquesta etapa de la seva carrera.

| Germán Parga (FC Barcelona), FC Barcelona

El Barça té raons per presumir del davanter. L'arribada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana sembla haver encès l'espurna golejadora de Lewandowski. Més enllà de les estadístiques, la seva influència al joc de l'equip és innegable. En un moment on les comparacions amb Messi sempre hi són presents, el polonès demostra que pot escriure la seva pròpia història al Camp Nou.

Robert Lewandowski està vivint un moment excepcional, consolidant-se com un líder dins i fora del camp. Tot i que igualar els registres de Messi segueix sent un desafiament monumental, el seu impacte al Barça ja és indiscutible. Amb cada gol, Lewandowski no només suma al marcador, sinó que també reforça el seu lloc a la història recent del club.