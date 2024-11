Què va ser del curiós fitxatge que el Barça i el Reial Betis van fer junts?

FC Barcelona i Real Betis sempre han tingut bona relació pel que fa a fitxatges, cessions i intercanvi de jugadors. En les darreres dècades, futbolistes blaugrana han acabat vestint la samarreta verd-i-blanca i jugadors del Benito Villamarín han acabat al Camp Nou. Alfonso Pérez, Damià Abella, Bellerín, Ez Abde, Marc Bartra, Claudio Bravo, Martín Montoya , etc.

El gener del 2019, el Betis va incorporar a Emerson Royal. Aquest lateral dret brasiler de 20 anys va arribar procedent de l'Atlètic Mineiro per dotze milions d'euros. Això sí, va arribar en copropietat amb el Barça. El club verd-i-blanc va pagar la meitat del cost i els catalans els altres sis milions. El contracte establia que Emerson estaria dos anys i mig al Benito Villamarin. És a dir, fins a l'estiu del 2021. El jugador es va convertir en un fix en els esquemes del Betis, disputant 79 partits, marcant 5 gols i repartint 9 assistències.

Aquest bon rendiment li va valdre per ser convocat amb la selecció absoluta del Brasil i perquè en diversos moments es rumoregés que vestís la camiseta blaugrana anticipadament. Finalment, Emerson Royal va estar-se el període temps establert a Sevilla i el juny del 2021 es va convertir en jugador del Barça. Emerson, comparat amb Dani Alves, tenia la difícil missió de fer oblidar, precisament, a aquest. Es tracta d'un lateral dret molt profund i que destaca més pel seu atac que per la seva defensa.

Emerson, però, no va tenir l'oportunitat de demostrar el seu talent. Va disputar 3 partits, 1 dels quals com a titular, abans de ser traspassat al Tottenham Hotspur. El club anglès va pagar 25 milions d'euros per un jugador que feia menys de tres mesos que havia arribat. El mateix jugador va apuntar mesos després de la seva sortida que la raó per la qual havia marxat del Barça era per ajudar en la greu crisi financera que vivia l'entitat, tot i que, prèviament, havia assegurat que tenia la sensació que el Barça ja tenia en ment vendre'l només arribar.

Emerson va ser titular durant l'any i mig que Antonio Conte va estar a la banqueta del Tottenham Hotspur Stadium. També ho va ser quan l'italià va ser acomiadat i durant els últims dos mesos va haver-hi dos entrenadors interins. L'arribada d'Ange Postecoglou i el bon rendiment de Pedro Porro el van desplaçar a la suplència. En les dues primeres temporades a Londres va disputar 2.800 i 2.400 minuts respectivament, mentre que amb l'exentrenador del Celtic només en va jugar 1.300. A més a més, Emerson ha deixat d'anar convocat amb la selecció brasilera. El seu darrer partit amb la canarinha va ser el 22 de novembre del 2023.

Fitxatge pel Milan

Aquest estiu, el Milà ha pagat 15 milions d'euros i se l'ha endut. Els italians feia setmanes que intentaven la seva incorporació, però no va ser fins a mitjan agost que van aconseguir tancar el fitxatge. El jugador, que encara té 25 anys, ha disputat 11 dels 13 partits que ha disputat el club dirigit per Fonseca aquest curs i en 9 ha estat titular. S'ha de dir que es va perdre el primer partit de la temporada perquè feia pocs dies que havia arribat oficialment a la institució. És el setè jugador de camp que més minuts ha jugat en aquest inici.

Tot i el protagonisme que està tenint, Emerson està sent un dels jugadors més criticats. El Milà no ha començat gens bé el curs i Emerson és un dels assenyalats. Actualment, Koundé ha aconseguit establir-se en el lateral dret del Barça, malgrat que va arribar per reforçar l'eix de la defensa. Mai sabrem què hauria passat si Emerson Royal hagués tingut més continuïtat amb els blaugranes, però és evident que el jugador no ha complert amb les expectatives del que s'esperava d'ell en els seus inicis.