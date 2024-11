Pau Cubarsí, ferit a Champions: La seva desconeguda família que li dóna suport

per Sergi Guillén

Pau Cubarsí, de només 17 anys, va donar el gran ensurt durant el partit de Champions League que va enfrontar el FC Barcelona amb l'Estrella Roja de Belgrad. Al minut 63 del matx, el jove central va haver d'abandonar el camp després d'un xoc brutal que li va deixar una ferida considerable a la cara. Un incident que va demostrar el seu gran compromís i valentia, així com el suport incondicional de la seva família, que sempre han estat al seu costat a la seva fulgurant carrera.

L'origen de l'accident va ser una pilota disputada a l'àrea del Barça. Cubarsí, amb la seva molt aguda visió defensiva, es va avançar per aclarir amb el cap, just quan el davanter Spajic de l'Estrella Roja intentava rematar amb el peu dret.

El resultat va ser desafortunat per al defensa: en lloc de colpejar la pilota, el peu de Spajic va impactar directament a la cara de Cubarsí provocant una ferida que va començar a sagnar. La gravetat de la situació va alertar tots els seus companys i el cos tècnic, i el doctor Pruna va entrar al camp de manera urgent per atendre el jugador.

Després de detenir l'hemorràgia, el doctor i Cubarsí es van dirigir als vestidors, on el jove defensa va haver de rebre deu punts de sutura per tancar la ferida. Tot i el cop, al club confien que pugui estar disponible per al proper partit contra la Reial Societat. Mostrant la resiliència que caracteritza el futbolista i que el seu entorn proper assegura ha tingut des de petit.

Un somni que va començar a Estanyol

Pau Cubarsí és un noi d'orígens molt humils, nascut i criat a la petita localitat d'Estanyol, una petita població que pertany al municipi de Bescanó, a Girona. Aquest racó català, amb només 195 habitants, és la llar de la seva estimada família, que han estat el seu suport més gran des que va començar la seva aventura en el futbol.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

El pare de Pau és un ebenista de professió i propietari d'una fusteria local, la Cubarsí Roura SL, un dels pocs negocis de la localitat catalana d'Estanyol. Aquesta connexió amb les seves arrels i el treball artesanal del pare han estat fonamentals en la formació del caràcter del jove jugador.

Cubarsí va començar el seu camí al futbol a la seva ciutat natal de Girona, i el seu talent el va portar ràpidament al Barcelona, on va ingressar a l'Aleví A als 11 anys. Des d'aleshores, el seu ascens ha estat meteòric, culminant l'estiu passat amb una renovació de contracte fins al 2026.

La família, el pilar del seu èxit

La família de Pau és fonamental a la seva vida i carrera. Tot i els reflectors i les expectatives que l'envolten, el central es manté fidel als seus orígens. I gaudeix del suport constant dels seus pares, que han estat els pilars del seu èxit.

Segons explica el seu entorn, sempre que té un descans, Pau torna a Estanyol per desconnectar i compartir moments amb la família. Que l'ajuda a mantenir-se enfocat i motivat davant els reptes de la seva incipient carrera al futbol professional.

Cubarsí segueix els passos d'altres joves talents com Lamine Yamal, i la seva titularitat al Barça no sembla ser només una circumstància passatgera, sinó l'inici d'una prometedora trajectòria. Tot i la joventut, les seves actuacions al camp i la seva capacitat de lideratge han demostrat que està llest per al desafiament.