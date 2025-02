Vítor Roque es planta i tot canvia al Betis: Manuel Pellegrini enfadat

El Real Betis Balompié viu una situació inesperada amb Vítor Roque. El davanter brasiler, que va arribar cedit des del FC Barcelona amb l'esperança de consolidar-se a Europa, ha sol·licitat oficialment la seva sortida del club verd-i-blanc, segons informa Info Real Betis. El seu desig de tornar al Brasil ha generat una tempesta a Heliòpolis, deixant la direcció esportiva i el tècnic Manuel Pellegrini en una posició complicada.

Un gir inesperat en la cessió de Roque

La notícia de la possible marxa de Vítor Roque ha caigut com una gerra d'aigua freda al Betis. El Palmeiras ha mostrat un interès seriós pel jove atacant, oferint un contracte multimilionari que el convertiria en el seu jugador franquícia. No obstant això, l'operació no depèn només del club brasiler i del jugador, sinó també del FC Barcelona i del mateix Betis, que té l'opció de mantenir 'Tigrinho' un any més o d'adquirir el 80% dels seus drets per 25 milions d'euros.

| @RealBetis

Des de la direcció esportiva del Betis han reconegut que la sortida immediata de Roque és complicada, encara que admeten que el jugador no seguirà al club la pròxima temporada. Manuel Pellegrini, per la seva banda, no ha amagat el seu malestar davant la situació. El tècnic xilè confiava en Roque com una peça important en el seu esquema, i la seva sortida abrupta podria alterar els plans de l'equip en la recta final de la temporada.

L'entrenador verd-i-blanc ha estat clar en la seva filosofia de mantenir estabilitat a la plantilla i evitar distraccions que afectin el rendiment de l'equip. La incertesa sobre el futur del brasiler genera un ambient tens al vestidor, especialment quan el Betis lluita per recuperar terreny en la classificació de LaLiga.

Un rendiment discret fins a la data

Els números de Vítor Roque aquesta temporada reflecteixen un rendiment discret. En 30 partits disputats entre LaLiga, la UEFA Conference League i la Copa del Rei, el davanter ha anotat només 7 gols i ha donat 2 assistències. A LaLiga, ha jugat 20 duels amb 4 gols i 2 assistències, mentre que a la Conference League no ha aconseguit marcar en els 6 partits disputats. La seva última diana va arribar fa un mes, en un penal contra el Barcelona a la Copa del Rei.

| Real Betis

Aquest baix rendiment ha fet que al Betis alguns qüestionin el seu impacte a l'equip i considerin que la seva sortida podria no ser tan perjudicial com sembla. No obstant això, Pellegrini continua apostant per la seva progressió i confiava que la segona meitat de la temporada fos més productiva per al brasiler.

Un desenllaç incert

Avui dia, el futur de Vítor Roque continua a l'aire. El Palmeiras treballa contrarellotge per tancar l'operació abans del tancament del mercat brasiler a finals de febrer. Mentrestant, informava el Sport que el FC Barcelona no ha estat informat de cap negociació oficial i, de moment, manté la seva postura que el davanter continuï la seva cessió al Betis fins al final de la temporada.

Amb el temps en contra i els interessos de totes les parts en joc, les pròximes setmanes seran decisives per al futur de Vítor Roque i del mateix Betis. L'únic segur és que la situació ha alterat l'ambient al Benito Villamarín i podria tenir conseqüències tant esportives com institucionals.