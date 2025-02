La decisió dràstica que podria prendre el Betis amb Manuel Pellegrini

per Iker Silvosa

El Real Betis Balompié està travessant un dels moments més complicats de l'era Manuel Pellegrini. Després de diverses temporades d'estabilitat i bons resultats, l'equip verd-i-blanc es troba en una situació una mica alarmant a LaLiga EA Sports. La falta de regularitat ha portat el conjunt andalús a una posició decebedora en la classificació, cosa que ha generat seriosos dubtes sobre la continuïtat del tècnic xilè més enllà del present curs, tal com assegurava El Nacional.

Una temporada per sota de les expectatives

El Betis ocupa actualment l'onzena posició a la taula, molt lluny dels llocs europeus, que han estat l'objectiu en les últimes temporades. Amb només 29 punts en 23 jornades i un rendiment molt per sota del que s'esperava, la directiva del club comença a considerar opcions per al futur. En els últims sis partits de LaLiga, els verd-i-blancs han sumat només una victòria, una dada que evidencia la crisi esportiva de l'equip.

A això cal afegir-hi la seva eliminació de la Copa del Rei i les dificultats que han enfrontat a la UEFA Conference League, on han patit davant rivals de menor nivell. La sensació d'esgotament en el projecte de Pellegrini és cada vegada més evident, i des de la directiva comencen a contemplar una transició a la banqueta.

Opcions per al futur: Luis García Plaza i Gerardo Martino

Davant aquesta situació, el club ja tindria sobre la taula dos noms que podrien assumir el càrrec en cas que Pellegrini no continuï al capdavant de l'equip la pròxima temporada. Un dels noms que més força ha pres és el de Luis García Plaza. Amb una extensa trajectòria en el futbol espanyol, el tècnic madrileny ha dirigit equips com el Villarreal, el Getafe, el Levante, el Mallorca i recentment l'Alavés, amb el qual va aconseguir l'ascens a Primera Divisió.

Les estadístiques avalen la seva feina a LaLiga, on ha dirigit 229 partits, amb 66 victòries, 58 empats i 105 derrotes, aconseguint una mitjana d'1,12 punts per partit. Encara que el seu estil de joc és diferent del de Pellegrini, al Betis veuen amb bons ulls la seva capacitat de reconstruir equips i adaptar-se a diferents plantilles.

'El Tata' Martino, una aposta arriscada però atractiva

Una altra de les opcions que estudia el Betis és la de l'argentí Gerardo 'El Tata' Martino. Conegut pel seu pas pel FC Barcelona en la temporada 2013-14, Martino també ha dirigit les seleccions de Paraguai, Argentina i Mèxic, a més de clubs com Newell's Old Boys i Atlanta United i Inter de Miami a la MLS.

Els seus números a LaLiga són significativament millors que els de García Plaza, amb 38 partits dirigits, 27 victòries, 6 empats i només 5 derrotes, obtenint 2,29 punts per partit. Encara que la seva última experiència a l'Inter de Miami no va ser la millor, continua sent un tècnic amb prestigi i un estil ofensiu que podria encaixar amb la filosofia del Betis.

El futur de Pellegrini, en dubte

La directiva del Betis té una decisió complicada per davant. Pellegrini ha estat una peça clau en l'estabilitat de l'equip en els últims anys, però la situació actual obliga a replantejar-se el rumb. El club verd-i-blanc haurà d'avaluar si confia que el xilè reverteixi la situació o si aposta per un nou projecte amb García Plaza o Martino al capdavant.

Tampoc volen prendre decisions precipitades, ja que els reforços al mercat d'hivern han estat extraordinaris i en el beticisme es confia a revertir la situació actual. Serà el transcurs de les jornades el que acabi determinant si Pellegrini mereix continuar dirigint el Real Betis o no.