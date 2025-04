Es viralitzen unes imatges de Raphinha que no agradaran al Reial Madrid

Enmig de la creixent tensió prèvia a la final de la Copa del Rei 2024/2025 entre el FC Barcelona i el Real Madrid, han sortit a la llum unes imatges que segur generaran controvèrsia en l'entorn madridista. El vídeo protagonitzat per l'extrem brasiler Raphinha durant l'escalfament del recent partit contra el Mallorca s'ha convertit ràpidament en viral a les xarxes socials.

Les imatges, compartides massivament a Twitter, mostren el jugador blaugrana realitzant exercicis d'escalfament a un costat del camp mentre des de les grades de l'Estadi Olímpic de Montjuïc se sent clarament l'afició culé entonar el conegut càntic "Madridista el que no bote". En aquell moment, el jugador brasiler està saltant, un gest que ha despertat la polèmica i provocat diferents interpretacions entre aficionats.

| FCB

En el breu vídeo es pot observar que Raphinha sembla mostrar un lleuger somriure, encara que no queda completament clar si els seus salts estan motivats per la consigna de la graderia blaugrana o si simplement es tracta d'una coincidència amb els seus exercicis rutinaris previs. No obstant això, aquesta ambigüitat no ha evitat que la polèmica s'expandeixi ràpidament entre aficionats del Barça i del Real Madrid.

Casualitat o provocació

Les xarxes socials han reaccionat ràpidament a la viralització del vídeo, dividint-se principalment en dues posicions clarament diferenciades. D'una banda, molts seguidors han interpretat el gest com una provocació directa per part del jugador brasiler, considerant inapropiat el comportament en vigílies d'una cita esportiva tan important com la final de la Copa del Rei.

En canvi, altres aficionats defensen que es tracta d'una mera coincidència, destacant que és un exercici habitual quan els futbolistes escalfen a la banda. Aquesta posició sosté que Raphinha no necessàriament estava reaccionant al càntic, sinó seguint la rutina marcada pel cos tècnic del FC Barcelona.

Aquest episodi afegeix encara més pressió a l'ambient de cara a l'esperada final que es disputarà aquesta nit a l'Estadi de La Cartuja de Sevilla. Recordem que el clima previ a l'encontre ja ve carregat a causa de les recents polèmiques relacionades amb l'arbitratge i les tensions públiques entre ambdós clubs.

Independentment de les intencions reals del futbolista, és evident que aquestes imatges han afegit un condiment addicional a la rivalitat històrica entre Barça i Madrid. A poques hores del partit decisiu, l'atenció mediàtica torna a centrar-se no només en l'estrictament esportiu sinó també en les polèmiques que envolten habitualment aquest tipus d'encontres clàssics.

Serà interessant observar com afecta aquesta situació a l'ambient de l'encontre, especialment tenint en compte el destacat rol que Raphinha ve exercint en els últims encontres, consolidant-se com un dels jugadors clau per a l'esquema ofensiu del tècnic Hansi Flick.