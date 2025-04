Hansi Flick anuncia una sorpresa de Lamine Yamal durant la final de la Copa del Rei

L'expectació creix a poques hores del xiulet inicial de la final de la Copa del Rei 2024/2025, i encara que el focus principal està en l'enfrontament entre el FC Barcelona i el Real Madrid, una declaració inesperada de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, ha acaparat l'atenció mediàtica.

Flick va anunciar que Lamine Yamal té preparada una sorpresa especial per a aquesta nit, una cosa que ha generat gran intriga entre l'afició blaugrana i els seguidors del jove futbolista.

Lamine Yamal i el seu misteriós canvi d'imatge per a la final

La jove estrella del Barça, Lamine Yamal, de només 17 anys, s'ha convertit ràpidament en un dels jugadors més prometedors del futbol europeu gràcies al seu talent precoç i destacades actuacions. Però en aquesta ocasió, no és la seva habilitat sobre la gespa l'únic que genera interès.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

Des de la seva arribada a Sevilla, Lamine va sorprendre tothom apareixent amb un inusual gorro de llana, malgrat que les temperatures a la capital andalusa s'acosten als 30 graus. Aquest detall, lluny de ser anecdòtic, es va convertir en tema de conversa i especulació.

Durant l'entrenament previ al gran partit, Yamal va tornar a aparèixer cobrint-se el cap amb un altre gorro, aquesta vegada de la marca que patrocina el conjunt culer. La raó darrere d'aquests inesperats accessoris? Tot apunta a un canvi radical d'imatge: el davanter blaugrana s'hauria tenyit el cabell de ros, un secret que ha intentat ocultar fins a l'últim moment.

"És un jugador increïble amb la seva edat i crec que per demà s'ha preparat molt bé. Us sorprendreu en l'entrenament: té una sorpresa especial per a vosaltres", va revelar Flick en roda de premsa, generant encara més misteri al voltant de la figura del talentós extrem. No obstant això, Lamine va aconseguir mantenir el seu secret intacte durant la sessió preparatòria, deixant encara més expectació entre aficionats i periodistes.

Més enllà de l'estil: Yamal, clau en l'estratègia de Flick

Encara que el nou look del futbolista blaugrana ha generat titulars, no és l'únic que destaca sobre ell en aquesta final de Copa. Yamal arriba a l'encontre en un estat de forma excepcional, sent determinant en els últims partits del Barça gràcies a la seva velocitat, capacitat de desbordament i encert en la presa de decisions en zones ofensives.

En els últims cinc partits acumula una mitjana del 90% de passades completades, dos gols i quatre assistències, números impressionants que recolzen el seu protagonisme creixent.

| XCatalunya, Canva

El tècnic alemany, conscient del talent diferencial del seu jugador, ha apostat fortament per ell des de la seva arribada a la banqueta del Camp Nou. Flick sol utilitzar-lo com una peça clau per trencar defenses rivals, especialment davant equips tancats que deixen pocs espais.

La seva habilitat per combinar velocitat i precisió en els últims metres podria ser decisiva davant el plantejament defensiu del Real Madrid.