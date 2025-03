Vinícius en la seva línia amb el tuit del qual tothom parla: 'Madrid hi ha...'

per Pol Nadal

Es va viure un moment molt tens a l'estadi de l'Atlètic de Madrid. Els colchoneros van tenir el pas a quarts de final a tocar, però el Real Madrid i l'àrbitre els ho van impedir. El partit va arribar a la pròrroga amb l'1-0 inicial i al final dels 120 minuts aquest resultat es mantenia al marcador. Vinicius Junior va ser substituït quan faltaven uns minuts per acabar el partit i no va estar present a la tanda de penals.

El brasiler tenia una targeta groga i Carlo Ancelotti va decidir posar jugadors més eficaços des del punt de penal. Quan va sortir del camp, com és habitual, es va encarar amb els aficionats de l'Atlètic de Madrid que estaven presents darrere de la banqueta.

Això va encendre els ànims de l'estadi, que va començar amb els càntics habituals de Vinicius Baló de Platja. Ell va respondre tocant-se l'escut i assenyalant les Champions League que té el Real Madrid.

Reacció de Vinicius a les xarxes socials

El davanter del Real Madrid va publicar un missatge a la xarxa social X en què parlava del que va passar amb xuleria. "Mare meva, Real Madrid només n'hi ha un".

Mala relació de Vinicius i Kylian Mbappé

La història es repeteix i al Real Madrid hi ha una lluita d'egos impressionant, especialment, entre dos dels jugadors més importants de la plantilla. Kylian Mbappé i Vinicius no es parlen i això pot perjudicar el joc de l'equip i la reputació del club. El francès sí que va estar fins al final i va ser un dels jugadors que va llançar un penal i el va marcar.

Mbappé una carrera creixent

Al maig de 2017, poc després del seu debut, el Real Madrid va anunciar oficialment la contractació de Vinicius Jr per una xifra rècord d'aproximadament 45 milions d'euros, convertint-lo en un dels fitxatges juvenils més cars de la història en aquell moment. No obstant això, a causa de la seva joventut, va romandre una temporada més al Flamengo per continuar amb el seu creixement i adaptació.

Finalment, al juliol de 2018, amb 18 anys acabats de complir, Vinicius es va incorporar oficialment al Real Madrid. La seva arribada va generar grans expectatives entre l'afició madridista, que veia en ell una promesa de gran futur i un relleu generacional important.

Adaptació i primers anys al Real Madrid

Vinicius va iniciar la seva trajectòria al Real Madrid amb l'equip filial (Real Madrid Castilla), encara que ràpidament es va fer evident que el seu nivell era per estar amb el primer equip. Sota la direcció de Santiago Solari, tècnic del primer equip en aquell moment, va començar a tenir oportunitats més freqüents en partits oficials. Vinicius va enlluernar per la seva velocitat, regat i capacitat de desbordament, però al començament se'l criticava per la seva falta d'encert en els metres finals, especialment de cara al gol.

Malgrat aquesta crítica inicial, Vinicius va anar madurant partit a partit i guanyant cada vegada més protagonisme. La seva primera temporada va deixar bones sensacions, encara que estava lluny de la seva millor versió.

Explosió definitiva i èxit internacional

L'explosió definitiva del brasiler va arribar a la temporada 2021-2022, quan sota les ordres de Carlo Ancelotti va aconseguir un rendiment impressionant, mostrant un notable progrés en la presa de decisions i en la definició davant la porteria. En aquella temporada va formar una dupla ofensiva formidable amb Karim Benzema, sent determinant en partits clau i guanyant-se finalment l'afecte absolut de l'afició madridista.

El moment més destacat d'aquella temporada va ocórrer a la final de la UEFA Champions League, disputada a París el 2022, quan Vinicius va anotar l'únic gol de la victòria contra el Liverpool, donant així al Real Madrid la seva 14a copa europea.