Jota Jordi sentencia el Cholo Simeone: 'Tot el que no...'

Atlètic de Madrid i Reial Madrid es van enfrontar en el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions League. Els blancs tenien avantatge de l'anada (2-1) i els colchoneros es van avançar en el marcador en el primer minut. Aquest resultat es va mantenir fins al final de la pròrroga. Després va començar una tanda de penals inèdita que va donar la volta al món.

Julián Álvarez va marcar però va relliscar. En cap vídeo es pot percebre com toca la pilota dues vegades, però així ho va determinar el VAR. Els àrbitres van anul·lar el gol i aquesta anul·lació va condicionar la resta de la tanda de penals. Els rojiblancos van fallar un altre penal i els visitants un. Antonio Rüdiger va anotar el cinquè i no va caldre que l'Atlètic de Madrid xutés.

| Atlético de Madrid, XCatalunya

Crítiques al Cholo Simeone

L'entrenador de l'Atlètic de Madrid ha rebut diverses crítiques per part dels aficionats rojiblancos, però també dels aficionats al futbol. Li critiquen que plantegés un partit massa conservador, en el qual es va voler mantenir el gol inicial en comptes d'intentar marcar el segon.

També se li critica que no mirés els penals adduint una situació de nervis. Això va fer que davant els periodistes preguntés als presents quina opinió tenien sobre l'anul·lació del penal. Se li qüestiona, per tant, que no saltés a la gespa i pogués protestar la situació. Aquestes protestes, haurien revolucionat els seus jugadors, que van quedar molt tocats i després van fallar un altre penal.

Un d'ells va ser el periodista esportiu Jota Jordi, que ha demanat la dimissió de l'entrenador de l'Atlètic de Madrid.

Carrera del Cholo Simeone

Simeone va iniciar la seva carrera a les banquetes el 2006, poc després de retirar-se com a futbolista professional. La seva primera experiència va ser al Racing Club de Avellaneda, equip de la lliga argentina on prèviament havia jugat com a migcampista. Allà va aconseguir estabilitzar l'equip i mostrar ràpidament les seves habilitats com a líder tàctic.

Posteriorment, el 2007, va prendre les regnes d'Estudiantes de La Plata, club amb el qual va aconseguir un títol de lliga a l'Argentina després d'una notable remuntada en el campionat local, destacant per la seva capacitat per motivar l'equip en situacions complicades.

El 2008, Simeone va dirigir breument River Plate, conquerint també un torneig local, encara que després va patir una crisi esportiva que va provocar la seva renúncia al càrrec. Després d'una breu etapa a San Lorenzo i un retorn fugaç a Racing Club, va decidir explorar reptes a Europa.

| Canva, XCatalunya

Arribada a Europa i èxit a l'Atlètic de Madrid

Al desembre de 2011, l'Atlètic de Madrid va apostar per Simeone per reconduir una temporada que havia començat de manera irregular. Aquest seria un punt d'inflexió en la història recent del club rojiblanco. En menys de mig any, Simeone va aconseguir que l'Atlètic guanyés l'Europa League el 2012, superant a la final l'Athletic Club de Bilbao dirigit aleshores per Marcelo Bielsa. Aquest èxit immediat va reforçar enormement la seva reputació com a tècnic.

Uns mesos més tard, a l'agost de 2012, va conquerir la Supercopa d'Europa en imposar-se al Chelsea de manera contundent per 4-1, consolidant així el seu projecte.

Consolidació i títols importants

L'Atlètic de Madrid, sota la seva direcció, va desenvolupar un estil propi, caracteritzat per l'esforç col·lectiu, la pressió constant i una gran solidesa defensiva. Aquesta identitat li va permetre conquerir el 2013 la Copa del Rei davant el Reial Madrid al mateix Santiago Bernabéu, trencant així una llarga ratxa negativa contra el seu etern rival.