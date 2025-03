Campanya woke de Mundo Deportivo i Ernest Benach contra Joan Laporta

Mundo Deportivo segueix la seva habitual campanya contra el president del FC Barcelona, Joan Laporta. En aquesta ocasió, el diari del grup Godó ha decidit donar veu a l'expresident del Parlament, d'ERC, Ernest Benach, que no ha dubtat a atacar la reputació de Laporta, ara, a compte del feminisme. L'article es titula "On són les dones al Barça" i qüestiona la falta de poder femení en la direcció.

Benach parla dels referents d'Aitana Bonmatí i Alexia Putellas. Només cita els noms, però sense entrar a valorar la seva importància. El Barça femení és el millor equip del món. No té rival. Guanya lligues sense perdre un sol partit. Copes de la Reina. Champions.

| F.C. Barcelona

Les institucions donen l'esquena a l'esport practicat per dones. Prova d'això és que les finals de la Copa de la Reina es juguen en horaris insultants per als amants de l'esport i en estadis de poques dimensions, com el del Leganés o l'Alcorcón.

Inversió del Barça en el futbol femení

Que el FC Barcelona ho guanyi tot no és casualitat. És fruit d'una gran inversió en pedrera i en fitxatges. L'equip de Pere Romeu té les millors jugadores perquè hi ha un projecte sòlid darrere. Una cosa que no han fet els altres equips, en especial, el Real Madrid de Florentino Pérez, al qual no li importa construir un grup competitiu capaç de discutir l'hegemonia al FC Barcelona.

Així que, Ernest Benach, la resposta de "on són les dones" es respon sola. Al Barça hi són les dones. Al primer equip i a les categories inferiors.

"Més enllà de la vicepresidenta (Helena) Fort, no hi ha cap altra dona a la Directiva, i en el nucli on es prenen les decisions, i ja sabeu de qui parlo, les dones no hi són ni se les espera. La proposta d'aconseguir la paritat a la junta en dos mandats em sembla necessària[...]", diu l'expresident del Parlament.

| Beteve, FCB

No només Helena Fort. El Barça de Joan Laporta ha tingut històricament diferents dones a les seves juntes directives, com Magda Oranich. A més, que les portes estan obertes per a totes aquelles dones que vulguin formar part de la junta directiva, qui mai ha posat impediments ni els posarà perquè així sigui. Quan el Barça va bé, sempre hi ha sectors que busquen desestabilitzar i posar en dubte la gestió.