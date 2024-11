Cop dur per a Rubén Baraja: Florentino Pérez vol fitxar una peça clau del València

per Iker Silvosa

La greu lesió d'Eder Militao i la lenta recuperació de David Alaba han posat el Reial Madrid en una situació delicada. Amb l'eix defensiu debilitat, el club blanc està explorant el mercat hivernal a la recerca de reforços. Entre els noms que sonen amb més força, destaca el jove central del València, Christian Mosquera, que s'ha convertit en una peça clau per a Rubén Baraja.

Christian Mosquera, de només 20 anys, és un dels jugadors del planter més prometedors que han sortit de l'acadèmia del València en els últims anys. Aquesta temporada, amb el porter Giorgi Mamardashvili, és l'únic jugador de l'equip que ha disputat tots els minuts a LaLiga. El seu rendiment ha estat brillant, destacant pel seu físic imponent, capacitat d'anticipació i maduresa malgrat la poca edat. Aquests atributs no han passat desapercebuts per a Florentino Pérez, que estaria disposat a fer una ofensiva pel seu fitxatge.

El València, no obstant això, travessa un moment crític. L'equip es troba en llocs de descens i perdre una de les peces clau podria ser devastador. Rubén Baraja ha deixat clar que no vol que Mosquera surti en aquest mercat hivernal, conscient que la seva absència afebliria encara més l'equip.

| VCF

Rubén Baraja insisteix

L'interès del Reial Madrid, però, és ferm. Segons ha informat El Nacional, Florentino Pérez estaria disposat a oferir al voltant de 20 milions d'euros, entre fixos i variables, pel jove central. Per al Madrid, aquest fitxatge seria una solució immediata als problemes defensius, a més d'una aposta de futur. Christian Mosquera, internacional sub-21 amb Espanya, encaixa perfectament al perfil de jugador que busca el club blanc: jove, talentós i amb projecció.

A Mestalla, les preocupacions són comprensibles. El club valencià no només lluita per evitar el descens, sinó també per retenir els seus talents en un mercat sempre voraç. I en una situació econòmica preocupant. Mosquera és una peça clau en l'estratègia de Baraja, i la sortida al gener podria complicar encara més la salvació de l'equip. Tot i això, la pressió econòmica que viu el València podria jugar un paper important en les negociacions.

Amb el mercat hivernal a la cantonada, la possible sortida de Christian Mosquera es perfila com un dels temes més candents. Mentrestant, el jove central continua centrat en el joc, mostrant un nivell que justifica l'interès d'un gegant com el Reial Madrid. La gran incògnita és si el València podrà resistir l'ofensiva blanca o si, una vegada més, perdrà un dels seus talents més grans.