Víctor Orta prepara l''assalt' a l'Alabès per fitxar un jugador a cost 0

Enmig d'una temporada especialment desafiant per al Deportivo Alavés, marcada per resultats poc favorables que el mantenen en tensió respecte al descens, emergeix un nou focus d'incertesa que podria afectar greument els seus plans de futur. El Sevilla FC, atent a les oportunitats que ofereix el mercat a cost zero, prepara una jugada estratègica encapçalada per Víctor Orta, director esportiu del club sevillista. Gran part d'aquest moviment dependrà de si els vitorians acaben caient al pou o no.

Després de sis jornades sense conèixer la victòria, la preocupació s'intensifica a Mendizorroza, ocupen la penúltima plaça de la taula classificatòria. A aquests desafiaments esportius se sumen les dificultats econòmiques, ja que l'equip basc disposa del límit salarial més baix de LaLiga, un factor determinant que limita la seva capacitat de maniobra al mercat. En aquest context, mantenir a les seves files jugadors clau s'ha convertit en una missió crucial per a l'Alavés, una cosa especialment certa en el cas del defensor Abdel Abqar, central marroquí que està mostrant un rendiment notable.

| X: @Alaves

Les xifres d'Abdel Abqar aquesta temporada destaquen la seva importància en l'esquema de l'Alavés. El defensor ha participat en 24 encontres de LaLiga, sumant un total de 2031 minuts jugats, la qual cosa reflecteix clarament el seu paper fonamental en l'equip dirigit actualment pel Chacho Coudet. Encara que la seva aportació golejadora és modesta, amb només 1 assistència, el seu valor principal rau en la seva capacitat defensiva i lideratge en la línia posterior.

Aquesta situació contrasta amb el seu incert futur contractual, ja que el vincle del marroquí amb el conjunt vitorià finalitza el pròxim 30 de juny. Sense una renovació concretada i amb negociacions paralitzades des de la passada tardor, Abqar es troba en l'agenda de diversos clubs europeus, sent el Sevilla FC el més insistent a Espanya. Així ho ha garantit Estadio Deportivo.

Negociacions estancades i opcions de futur

La relació entre Abqar i l'Alavés ha estat una muntanya russa de declaracions i especulacions. Encara que inicialment l'agent del jugador va assegurar que ambdues parts tenien intenció de renovar, la realitat actual és que les negociacions estan estancades des de fa mesos. El club vitorià, conscient de la seva delicada situació econòmica, no pot oferir millores significatives, la qual cosa complica qualsevol possible acord.

Aquest escenari és ideal per a Víctor Orta, reconegut per detectar oportunitats valuoses en situacions complexes. El director esportiu del Sevilla, amb experiència en negociacions d'aquest tipus, sap que un jugador del perfil d'Abqar podria aportar estabilitat defensiva i profunditat a una plantilla sevillista necessitada de reforços després d'una temporada irregular.