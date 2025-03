El jugador que torna a sonar per al Barça: Etern rumor... i no és Neymar

per Iker Silvosa

El mercat de fitxatges s'acosta i, amb ell, els rumors sobre possibles reforços per al FC Barcelona. Encara resten diversos mesos de competició per davant i els culers segueixen vius en totes les competicions. No obstant això, Deco ja està començant a formular el seu full de ruta d'actuació durant l'estiu.

En aquesta ocasió, segons ha informat Fichajes.net, un vell conegut del panorama blaugrana torna a estar en el punt de mira: Paulo Dybala. L'argentí, actualment a l'AS Roma, està signant una temporada destacada i la seva situació contractual el converteix en una opció interessant per al club català.

| AS Roma

Als seus 31 anys, Dybala ha trobat regularitat i està demostrant que segueix sent un jugador diferencial a la Serie A i a l'Europa League. Les seves xifres amb la Roma són sòlides: 33 partits disputats en totes les competicions, amb 8 gols i 4 assistències. A la lliga italiana, ha estat clau amb 6 gols i 3 passades de gol, mentre que en competicions europees ha aportat 2 dianes i 1 assistència.

Amb Claudio Ranieri ha tornat a ser aquell Dybala que tant prometia. Aquestes dades reflecteixen que el futbolista ha deixat enrere els problemes físics que en altres temporades l'havien llastrat i que segueix sent un jugador capaç de marcar diferències en atac.

Una clàusula assequible i l'interès del Barça

Un dels aspectes més atractius de Dybala és la seva clàusula de rescissió, fixada en tan sols 20 milions d'euros. Un preu molt assequible en el context del mercat actual, sobretot per a un jugador de la seva qualitat i experiència. El Barça, que segueix travessant dificultats econòmiques, podria veure en l'argentí una opció viable per reforçar el seu atac sense necessitat d'un gran desemborsament.

L'estil de joc de Dybala encaixaria en l'esquema del FC Barcelona. La seva capacitat per jugar entre línies, la seva tècnica depurada i la seva bona pegada el converteixen en un perfil que podria aportar solucions o alternatives als esquemes de Hansi Flick. A més, la seva experiència a la Juventus i a la Roma l'avalen com un futbolista acostumat a la pressió de clubs de primer nivell.

El futur de l'argentí, en l'aire

Malgrat l'interès del Barcelona, la decisió final dependrà de diversos factors. La Roma vol retenir-lo i podria oferir-li una renovació per evitar la seva sortida. No obstant això, si el projecte esportiu del conjunt italià no convenç Dybala, podria plantejar-se un canvi d'aires el pròxim estiu.

El Barcelona segueix analitzant opcions per reforçar la seva plantilla sense comprometre les seves finances i Dybala podria ser una de les grans oportunitats del mercat. Amb el seu contracte, recentment renovat, finalitzant el 2026 i la seva clàusula de rescissió assequible, l'etern rumor que el vincula al club català podria convertir-se en realitat en els pròxims mesos.