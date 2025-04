L'Espanyol pren una clara decisió amb Leandro Cabrera

per Iker Silvosa

El Real Club Deportivo Espanyol viu actualment un dels moments més encoratjadors de la temporada. Després d'un inici complicat, marcat per mals resultats i crítiques cap a alguns jugadors clau, el conjunt dirigit per Manolo González sembla haver trobat el camí correcte, escalant posicions en la classificació i allunyant-se de la zona de perill.

Leandro Cabrera ha estat una figura especialment discutida aquest curs. El central uruguaià va començar la temporada sota la lupa de l'afició perica, que no veia en ell el nivell necessari per afrontar els reptes de l'equip. No obstant això, Cabrera va aconseguir revertir ràpidament aquesta situació gràcies al seu notable rendiment sobre el terreny de joc, recuperant així el suport de la graderia i del propi cos tècnic.

| RCDE

Actualment, l'Espanyol se situa quatre punts per sobre de les posicions de descens, situació que fa algunes setmanes semblava difícil d'aconseguir. La feina de l'entrenador Manolo González comença a donar fruits evidents, especialment en la línia defensiva, on Cabrera, juntament amb l'albanès Marash Kumbulla, formen una de les parelles de centrals més sòlides de la lliga.

La direcció esportiva del club, liderada per Fran Garagarza, no vol esperar massa i ja planifica la pròxima temporada. Per això, han decidit oferir a Cabrera la possibilitat de continuar lligat a l'entitat catalana més enllà de juny, data en què expira el seu actual contracte. Així ho assegura Estadio Deportivo.

L'uruguaià, transcendental per al RCDE

En el que va de campanya, Cabrera ha disputat 25 partits oficials, sent titular indiscutible en la majoria d'ells. La seva consistència al camp ha ajudat enormement a estabilitzar una defensa que va patir molt en les primeres jornades del campionat. La recuperació defensiva de l'equip és notable: des del començament de la segona volta, l'Espanyol ha reduït significativament el nombre de gols encaixats per partit, cosa que ha contribuït a escalar posicions i, sobretot, a recuperar la confiança perduda.

Leandro Cabrera destaca principalment pel seu potent joc aeri, col·locació tàctica i lideratge defensiu. Aquestes virtuts són especialment valorades en l'esquema tàctic de González, qui prioritza mantenir línies ordenades i compactes.

El defensor uruguaià és també un jugador de forta personalitat al vestidor, cosa que afegeix valor extra a la seva continuïtat. La química generada amb Kumbulla ha estat un altre dels factors clau perquè el cos tècnic sol·liciti la seva renovació, veient en ell un element fonamental per al futur immediat de l'Espanyol.

Leandro Cabrera va arribar a l'Espanyol procedent del Getafe el 2020, en una transferència que va rondar els 9 milions d'euros. Des de llavors, el defensa ha estat un dels pilars del club, vivint alts i baixos que inclouen dos ascensos i dos descensos. La seva trajectòria prèvia el va portar per clubs importants com Atlètic de Madrid, Saragossa, Hèrcules o Reial Madrid Castella, aportant experiència i maduresa al seu perfil professional.