El València no confia en Dimitrievski com a substitut de Mamardashvili: El pla B

per Iker Silvosa

La temporada del València està sent tan dramàtica com pot ser una temporada; almenys de moment. Són sorprenentment els cuers de la Primera Divisió després d'un primer terç de campanya en què s'han mostrat totalment irreconeixibles. I si han pogut rescatar algun punt, la majoria d'ocasions ha estat gràcies a l'extraordinari exercici de Giorgi Mamardashvili.

L'arquer georgià, no obstant això, abandonarà Mestalla al final de la temporada, ja que ja està oficialitzat el seu acord amb el Liverpool, tancat l'estiu passat. Els d'Anfield van aprovar deixar-lo cedit aquesta temporada a València i els xes s'estan nodrint del seu talent. A partir del proper curs, però, la situació a l'arc es complicarà.

Stole Dimitrievski és el porter elegit per suplir el georgià i ja forma part de l'actual planter valencianista. El portal Fichajes.net assegura que al cos tècnic del València no acaben de confiar en el macedoni i que volen incorporar un arquer amb experiència més contrastada. I, en aquest ordre d'idees, l'escollit és Robin Zentner.

| Mainz 05

Consideració de Robin Zentner com a alternativa

Davant la necessitat de reforçar la porteria, el València ha posat la mirada a Robin Zentner, porter alemany de 29 anys que milita al Mainz 05 de la Bundesliga. Zentner destaca per la seva envergadura (1,95 m) i la capacitat per dominar el joc aeri, aspectes que podrien aportar la solidesa defensiva que l'equip necessita.

A la temporada actual, ha disputat 8 partits a la Bundesliga, mantenint un rendiment constant. Zentner és conegut per la seva agilitat i reflexos, malgrat la seva altura, cosa que li permet fer parades de mèrit en situacions d'un contra un. El seu joc amb els peus és competent, facilitant la sortida de pilota des del darrere, una característica que encaixaria en l'estil de joc que busca implementar el València. A més a més, la seva experiència en una lliga competitiva com la Bundesliga li atorga una maduresa que podria ser beneficiosa per al vestidor.





El valor de mercat de Zentner s'estima en 3 milions d'euros. Atès que el seu contracte amb el Mainz 05 finalitza al juny de 2025, el València podria negociar una transferència al proper mercat d'hivern, possiblement per una xifra propera al seu valor de mercat. Aquesta inversió seria raonable per al club, considerant la necessitat urgent de reforçar la porteria i millorar-ne el rendiment defensiu.

Tot i això, el més assenyat és pensar que s'esperaran que acabi el curs per poder incorporar-lo de forma totalment gratuïta. La situació del club che és força delicada i ja sabem que l'estratègia de Peter Lim és escatimar com més millor. Hi haurà molt a veure, també, si els de Rubén Baraja aconsegueixen finalment la permanència, és clar.