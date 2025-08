València i Manchester City s'alien per treure de Vélez una perla argentina

per Joan Grimal

El Valencia CF, en plena reestructuració de la seva plantilla de cara a la temporada 2025/2026, està centrat en maniobres més complexes dins del mercat internacional. Una d'elles involucra directament el Manchester City i un club sud-americà, en el que sembla ser una operació que podria tenir impacte en diverses lligues.

En paral·lel a les gestions per jugadors com Nicolás Fonseca o Iván Azón, el club de Mestalla s'ha convertit en actor clau en una operació transatlàntica d'alt perfil. Des d'Argentina, les informacions apunten a una aliança entre el Valencia i el Manchester City per fer-se amb els drets d'un dels futbolistes amb més projecció del continent.

Un nom que sona amb força des de Sud-amèrica

Es tracta d'un jugador jove, amb només 19 anys, que ja ha captat l'atenció de gegants del futbol argentí com River Plate. El seu rendiment recent en competicions internacionals ha despertat l'interès de diversos agents de clubs europeus. Entre ells, els del City Football Group, que ja estarien en negociacions avançades.

Segons va informar el periodista César Luis Merlo, l'operació seria compartida entre el Manchester City i el Valencia, que funcionarien com a socis estratègics en la compra d'un percentatge significatiu del passi del jugador. Tot i que la seva clàusula de sortida ascendeix als 16 milions d'euros, la xifra final serà una mica inferior.

Un talent precoç amb impacte immediat

La seva capacitat ofensiva, intel·ligència tàctica i rendiment sota pressió l'han convertit en un dels actius més cobejats del mercat actual. Només en la primera fase de la Copa Libertadores ha registrat quatre gols i una assistència en sis partits, un registre que el destaca per sobre d'altres jugadors de la seva generació.

A més, la seva participació amb les seleccions juvenils d'Argentina li ha donat visibilitat internacional, reforçant la imatge d'un perfil de futbolista ja preparat per fer el salt a Europa.

Quin paper jugarà el Valencia en tot això

Segons fonts properes a la negociació, la idea és que el club de Mestalla participi en la compra dels drets federatius o comercials del futbolista, ja sigui en una futura cessió, o com a destí pont dins del model de negoci del City Football Group.

Aquesta estratègia permetria al club xe posicionar-se amb avantatge sobre altres equips de LaLiga en el cas que el jugador busqui minuts a Espanya abans de fer el salt definitiu al Manchester City.

L'aposta econòmica és sobre la taula

La fórmula exacta de l'operació encara no ha estat desvetllada, però els informes indiquen que es tractaria d'un pagament que superaria els 10 milions d'euros per un percentatge majoritari del passi, amb variables addicionals segons rendiment, futures vendes i clàusules de participació.

El Valencia, per la seva banda, veuria amb bons ulls una injecció econòmica immediata a canvi de facilitar l'aterratge europeu del jugador. Una operació que, a més de benefici financer, reforçaria la seva xarxa de relacions internacionals amb el club més poderós de la Premier League.

El protagonista de l'operació

Ja s'ha confirmat que el jugador pel qual s'està gestant aquesta complexa maniobra no és altre que Maher Carrizo, el jove migcampista ofensiu de Vélez Sarsfield. El seu talent, projecció i caràcter el situen com un dels noms a seguir aquest estiu, i el seu futur, llevat de sorpresa, sembla estar lligat a Manchester… amb escala a València.