El Real Oviedo, ambiciós: Paunovic demana la cessió d’un jugador del FC Barcelona

El Real Oviedo està construint una plantilla ambiciosa per al seu retorn a LaLiga EA Sports, i en aquest context busca rematar el seu centre del camp amb un fitxatge de renom. Després de tancar Maksimovic i mantenir peces clau com Colombatto o Sibo, el conjunt blau pretén incorporar un pivot defensiu que elevi el nivell de l'equip.

És l'únic membre del primer equip culer que no ha viatjat a la gira de pretemporada per Corea del Sud i el Japó. Aquesta exclusió no és casual: el cos tècnic, liderat per Hansi Flick, ja li ha comunicat que no entra en els seus plans. El jugador ho sap, i el seu entorn està en plena recerca d'un nou destí on continuar la seva carrera.

Condicions complexes, però no impossibles

El migcampista té encara un any més de contracte amb el Barça, però ambdues parts estan negociant una rescissió amistosa que li permeti sortir amb la carta de llibertat sota el braç. Per al FC Barcelona, alliberar aquesta fitxa representa un alleujament econòmic en una plantilla que s'ha d'ajustar al límit salarial si vol inscriure els seus nous fitxatges.

Tot i arribar sense cost de traspàs, l'operació no és senzilla per a un acabat d'ascendir com l'Oviedo. El salari del jugador és elevat i requereix un esforç important per part del club asturià, que a més ha de tenir en compte altres incorporacions previstes, com un central i un davanter.

Un perfil ideal per a la sala de màquines

Es tracta d'un perfil més defensiu que Maksimovic, amb gran capacitat de recuperació, lectura tàctica i experiència a tots els nivells del futbol professional. El seu currículum impressiona: ha jugat a la Premier League i en diversos equips de LaLiga, cosa que garanteix un rendiment immediat i maduresa dins del vestidor.

La temporada passada, sense estar al seu millor nivell, va arribar a disputar 25 partits de Lliga, 17 com a titular, a més de sumar minuts a la Champions League, deixant clar que encara té futbol a les botes. A Oviedo consideren que podria aportar equilibri, lideratge i control en els moments més delicats del curs.

Altres clubs també han trucat a la seva porta

El València ja s'ha posat en contacte amb l'entorn del jugador per valorar el seu retorn. També el Girona, on ja va deixar una bona impressió, estudia el seu retorn com a possible reforç per a la seva plantilla europea. Tots dos clubs tenen millor posició financera i esportiva, però l'Oviedo confia en el seu projecte esportiu.

I el jugador és...

Després de dies de rumors i especulacions, finalment s'ha confirmat que el futbolista que interessa al Real Oviedo no és altre que Oriol Romeu. El migcentre català, de 33 anys, no compta per al Barça i està valorant seriosament l'oferta del conjunt carbayó.

La seva decisió encara no és definitiva, però el club blau és optimista: si aconsegueix tancar la seva rescissió amb el Barça, farà tot el possible per vestir de blau aquesta temporada. El desenllaç, en qualsevol cas, sembla imminent. I pot suposar un dels moviments més sonats de l'estiu al mercat nacional.