L'Atlético de Madrid vol la sensació de Segona Divisió

La Lliga Hypermotion viu un moment apassionant, amb clubs històrics lluitant per l'ascens i joves talents volent guanyar-se un lloc en el panorama futbolístic nacional. El Granada, en el seu retorn a la lliga de plata, s'ha proposat tornar a Primera a tota costa. En aquest context, alguns noms comencen a sonar amb força de cara al futur… i un d'ells interessa a l'Atlètic de Madrid.

Es tracta d'un central que ha irromput amb força en l'onze de Fran Escribà. Aquest defensor, que ja havia disputat minuts a la Copa del Rei, va debutar a Segona el passat 26 de gener i des de llavors ha sumat mèrits de sobres perquè l'afició granadinista s'il·lusioni. La sorpresa va ser el seu gol davant l'Sporting de Gijón en els vuit minuts que va jugar, i tot això complementat amb dos partits més de titular, els dos últims. A més, el Granada no ha encaixat ni un sol gol durant els 188 minuts en què ha estat sobre el verd.

El seu nom és Manu Lama, i la seva trajectòria s'ha vist marcada per un notable pas pel Fuenlabrada abans d'arribar al conjunt nassarí aquest estiu. Als seus 24 anys, està aprofitant cada oportunitat que rep, donant mostres de solidesa defensiva i capacitat per incorporar-se a l'atac de forma puntual. Encara que l'espera una competència dura a la defensa, s'han obert noves opcions de continuïtat a causa de les sancions i lesions que afecten la plantilla.

Una setmana més de titularitat, mínim

Pablo Insua, referent al darrere, tornarà aviat a la dinàmica de l'equip. No obstant això, Loïc Williams ha de complir cicle de grogues en el pròxim partit, cosa que ofereix al jove central una altra ocasió de brillar. Queda per veure com gestionarà Fran Escribà aquest trencaclosques quan tots estiguin disponibles, però el cert és que el rendiment de Lama l'ha posat en el focus mediàtic.

El més destacable del cas és l'interès que ha despertat a l'Atlètic de Madrid. El diari AS informa que el club matalasser es va guardar una opció de tanteig quan Manu Lama va abandonar les seves categories inferiors. En la pràctica, això significa que si el Granada rep qualsevol oferta per ell, l'Atlètic podria igualar-la per fer-se amb els seus serveis. És un procediment habitual que grans entitats utilitzen per mantenir vincles amb joves promeses.

L'afició blanc-i-vermella, per la seva banda, segueix de prop l'evolució de Lama. El fet que sigui fill del popular periodista Manolo Lama no passa desapercebut, però el jove defensa busca fer-se un nom propi més enllà del seu cognom. Amb un Granada cada vegada més sòlid i la il·lusió de retornar a Primera, Manu Lama està vivint el moment més dolç de la seva carrera i no vol frenar aquí.