El surrealista discurs de Juanma Rodríguez mentre Jota Jordi menja crispetes

La tensió i l'espectacle estan assegurats sempre a "El Chiringuito", especialment després d'una nit amarga per al Real Madrid, que va veure frustrat el seu intent de remuntar el contundent 3-0 sofert a Londres davant l'Arsenal. El periodista madridista Juanma Rodríguez va protagonitzar un moment insòlit amb un discurs surrealista que va tenir com a contrast la peculiar actitud de Jota Jordi, reconegut tertulià culer, qui va decidir gaudir del moment menjant crispetes.

Juanma Rodríguez va fer la seva entrada al plató visiblement afectat per l'eliminació del Real Madrid de la Champions League. Amb to solemne, va començar reconeixent el cop emocional sofert pels madridistes:"El dia més trist per a un madridista és el dia en què eliminen el Real Madrid de la Copa d'Europa". No obstant això, ràpidament va canviar el focus d'atenció cap a la grandesa històrica del club blanc, afirmant que les crítiques i el pessimisme sorgien precisament per l'alt nivell d'exigència que sempre acompanya el Madrid.

| Real Madrid

"El que em porta a deduir que el Madrid és el més gran que hi ha. Perquè clar, és que els antimadridistes hauran d'entendre que si el llistó del Real Madrid és que ho guanyi tot sempre, què pinten els altres?", va llançar Rodríguez enèrgicament davant l'atenta mirada dels seus companys. Amb aquestes paraules, Juanma intentava defensar que, malgrat les derrotes, el club blanc continua mantenint un prestigi inabastable per a molts equips.

Ancelotti sentenciat?

Durant la seva intervenció, Rodríguez va abordar també la continuïtat del tècnic Carlo Ancelotti, deixant clar que, en la seva opinió, tot depenia exclusivament dels resultats."Aquí és senzill, és fàcil, que guanyi. Si no guanyes, estàs fora. Si guanyes Lliga i Copa del Rei, vull veure jo que facin fora Ancelotti", va explicar el periodista, assenyalant que la tradició del club blanc exigeix títols constants per mantenir-se en el càrrec.

No obstant això, el discurs de Rodríguez va adquirir un to encara més surrealista quan va decidir enfrontar-se directament a Jota Jordi, que observava amb actitud irònica mentre gaudia de les seves crispetes."A mi sí que em fa vergonya veure't així fregant-te les mans, que portes deu anys sense llepar la Copa d'Europa", va retreure Juanma Rodríguez visiblement molest per l'actitud provocativa del tertulià culer.

"Si l'últim any en què vau guanyar la Copa d'Europa era el 2015 i véns aquí a presumir", va continuar dient Rodríguez mentre Jordi somreia i menjava tranquil·lament les seves crispetes, una imatge que ràpidament es va convertir en viral a les xarxes socials.

Finalment, i malgrat el to exaltat, Rodríguez no va deixar passar l'oportunitat de fer autocrítica sobre el rendiment de l'equip aquesta temporada, assenyalant que "des d'agost, els senyals que està enviant l'equip són aquestes". També va reconèixer sentir-se molest amb Ancelotti per no haver trobat les solucions promeses: "Fins a tres ocasions m'ha dit que ha trobat la solució i a la vista està que no ha estat així".

Aquest episodi surrealista a "El Chiringuito" reflecteix una vegada més com el futbol genera moments intensos i polèmics, especialment quan les emocions estan a flor de pell després d'una dolorosa derrota.