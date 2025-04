Triple clatellot de Xavier Sala-i-Martin a Bellingham, Rüdiger i Vinícius

La polèmica final de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i el Real Madrid continua generant reaccions en tots els àmbits. Un dels més contundents ha estat l'economista Xavier Sala-i-Martin, reconegut culé, que no va dubtar a llançar un dur missatge dirigit directament a tres jugadors del Real Madrid: Jude Bellingham, Antonio Rüdiger i Vinicius Jr.

Triple zasca de Xavier Sala-i-Martin a Bellingham, Rüdiger i Vinicius

L'economista va utilitzar les seves xarxes socials per carregar durament contra el comportament d'aquests futbolistes del Real Madrid durant la final disputada a l'Estadi de La Cartuja. En un missatge difós a través de X, Sala-i-Martin va destacar tres accions polèmiques que podrien tenir conseqüències disciplinàries per als jugadors merengues.

"Bellingham ha tornat a dir 'Fuck Off' a l'àrbitre. Rüdiger li ha llançat un objecte i intentat agredir-lo. Vinicius ha envaït el camp a meitat del partit. Tots han insultat greument l'àrbitre. Espero que cap d'ells pugui jugar els pròxims 3 a 5 partits. Menys seria una vergonya", va escriure amb contundència l'economista català, expressant clarament la seva indignació davant el que va succeir.

Aquest missatge ha encès ràpidament les xarxes socials, generant milers d'interaccions entre seguidors del FC Barcelona i del Real Madrid, els quals, com era previsible, van mostrar opinions completament oposades. Mentre que els aficionats blaugranes van aplaudir la fermesa i claredat de l'economista, gran part de l'afició madridista el va qualificar de provocador i parcial.

La final de la Copa del Rei ja venia precedida per una important polèmica arbitral a causa de la pressió mediàtica generada des de Madrid en els dies previs al matx. Durant el partit, els blancs van acabar amb tres expulsions: Antonio Rüdiger per llançar un objecte des de la banqueta i intentar agredir el col·legiat, Lucas Vázquez per protestes i Jude Bellingham per insults a l'àrbitre un cop finalitzat l'encontre.

Sala-i-Martin, amb aquest missatge, va deixar clar que considera que aquestes accions no han de quedar impunes i va demanar una sanció exemplar que serveixi com a precedent per evitar futurs comportaments similars. La crítica especialment dura cap a Vinicius Jr., qui no va tenir una bona actuació i a més va protagonitzar una invasió del terreny de joc, també reflecteix el clima de tensió viscut durant tot l'encontre.

Aquest contundent missatge de l'economista català afegeix una veu crítica més a l'ambient enrarit que es viu després de la final copera, marcada no només pel triomf culé, sinó també per la polèmica i les accions disciplinàries que podrien tenir importants conseqüències per als pròxims compromisos del conjunt madridista.