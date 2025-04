Íñigo Martínez celebra amb les seves 3 filles la Copa: Els seus noms originals

per Iker Silvosa

El FC Barcelona va aconseguir coronar-se campió de la Copa del Rei després d'imposar-se al Real Madrid en una intensa final disputada a l'estadi de La Cartuja, a Sevilla. Entre els grans protagonistes del partit va destacar especialment Íñigo Martínez, qui va demostrar la seva versatilitat jugant els 120 minuts del partit, fins i tot en una posició poc habitual per a ell com a lateral esquerre durant una estona.

El central basc, conegut per la seva solidesa defensiva, contundència i lideratge, s'ha convertit ràpidament en un dels jugadors preferits de l'afició culé. A més de les seves capacitats tècniques i tàctiques, Íñigo Martínez destaca pel seu caràcter passional i solidari amb els seus companys, característiques que li han valgut per convertir-se en un pilar fonamental dins del vestuari blaugrana.

| FCB

Però més enllà del seu notable rendiment dins del camp, Íñigo Martínez va protagonitzar un dels moments més emotius i entranyables de la celebració després de conquerir el títol coper. La seva parella, Nerea, va publicar una fotografia a Instagram que ràpidament va enamorar els seguidors culés. A la imatge es pot veure el defensa abraçat de forma efusiva i afectuosa amb les seves dues filles: Nikole i Paule.

Aquesta fotografia reflecteix la felicitat immensa del jugador en un moment tan especial. Íñigo Martínez també va compartir la mateixa instantània al seu perfil d'Instagram amb un senzill i significatiu missatge: un cor acompanyat per la paraula "Amor". A més, la imatge estava acompanyada per una cançó que reforça aquest sentiment: "Que res no ens aturi, que surti de tu el millor i tots ho ballin. Són temps de llum i d'amor".

Nikole i Paule, la motivació d'Íñigo

Les filles del futbolista també han captat l'atenció dels seguidors a causa dels seus noms originals i cridaners. Nikole i Paule van acompanyar el defensa sobre la gespa per celebrar juntament amb el seu pare el triomf blaugrana, en una escena plena de tendresa i alegria familiar que va ser molt aplaudida pels aficionats.

| Instagram

Des que Íñigo Martínez va arribar al FC Barcelona, el seu compromís i entrega al club han quedat patents en cada partit, i l'afecte que mostra cap als colors blaugrana s'ha intensificat encara més després d'aquesta victòria a la Copa del Rei. La celebració amb la seva família sobre la gespa és només una mostra més que, a més del seu notable talent futbolístic, Íñigo posseeix una faceta personal que conquereix els aficionats culés.

El jugador ha demostrat que, més enllà dels trofeus que pugui aconseguir en la seva carrera professional, els seus majors èxits són a casa, envoltat de l'amor i suport incondicional de la seva família. Per tot això, Íñigo Martínez va ser ahir, sens dubte, un dels grans MVP del Barça, tant dins com fora del terreny de joc.