La frase de Cristóbal Soria que deixa sense paraules a Juanma Rodríguez: 'Avui...'

per Iker Silvosa

La final de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i el Reial Madrid va deixar moments que van transcendir el purament futbolístic i van arribar fins i tot al terreny mediàtic i humorístic. Un d'aquests episodis va ser protagonitzat pels coneguts col·laboradors d''El Chiringuito', Cristóbal Soria i Juanma Rodríguez, que es van embolicar en un intercanvi dialèctic que ràpidament es va viralitzar a les xarxes socials.

La frase de Cristóbal Soria que deixa sense paraules a Juanma Rodríguez

Durant el programa postpartit, Juanma Rodríguez, reconegut periodista i aficionat del Reial Madrid, va expressar extensament la seva profunda decepció després de la derrota a la final. El seu discurs, carregat d'emotivitat, comparava el seu dolor actual amb el que sentia quan tenia 18 anys, emfatitzant la duresa emocional de perdre davant l'etern rival, el FC Barcelona.

| FCB

Davant la prolongada intervenció de Rodríguez, Cristóbal Soria, col·laborador sevillista i obertament simpatitzant del club blaugrana, va interrompre amb un comentari que va desfermar tant rialles com sorpresa entre els presents: "Per explicar-nos que estàs fotut portes aquí una hora i mitja. Jo estava esperant la cançó del 'cocidito madrileny' i avui surten sense cançó ni res. És clar, és que cal fer sempre el mateix i avui hauria de sortir amb la cançó, el que passa és que en comptes de cocidito madrileny, avui hauria de cantar 'escocidito madrileny', perquè és com està avui: escocit. I ve parlant de quan tenia 18 anys. JA".

L'enginyosa ocurrència de Cristóbal Soria no només va deixar momentàniament sense paraules a Juanma Rodríguez, sinó que també va causar un fort enrenou a les xarxes socials. La frase 'escocidito madrileny' ràpidament es va convertir en tendència, i molts aficionats culers van aprofitar per compartir el moment amb to humorístic i festiu després de la victòria blaugrana a la Copa.

D'altra banda, els seguidors madridistes van reaccionar amb indignació, acusant Soria d'aprofitar-se del moment de vulnerabilitat emocional de Rodríguez per provocar polèmica. Aquest intercanvi entre ambdós tertulians reflecteix clarament el clima de tensió i rivalitat habitual que caracteritza aquests debats futbolístics, especialment després d'enfrontaments de la transcendència d'una final de Copa del Rei.

Historial de rivalitats mediàtiques

No és la primera vegada que ambdós col·laboradors protagonitzen enfrontaments dialèctics d'aquest calibre al programa. Soria, conegut pel seu estil provocador i humorístic, sol ser un habitual "mal de cap" per a Rodríguez, l'estil més apassionat i emotiu del qual contrasta clarament amb el sarcasme i la ironia del sevillà.

El comentari de Soria quedarà sens dubte com un dels moments més recordats de l'emissió posterior a la Copa del Rei, afegint una altra capa d'emoció i polèmica a un clàssic televisiu que reflecteix perfectament la intensitat i rivalitat històrica entre Barça i Reial Madrid, tant dins com fora del terreny de joc.