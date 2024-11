La Lliga torna a TV3 després de molts anys

Ha passat molt de temps des que podíem veure el futbol en obert. Els dissabtes a la nit TV3 emetia el partit del Barça si el club blaugrana jugava en aquesta franja horària. Anys més tard, les televisions autonòmiques van passar a emetre un únic partit. Era el que es coneixia com la 'Forta'. Una emissió única, uns drets únics, però cada canal posava els seus locutors. La resta de trobades s'emetien per canals digitals de subscripció obligatòria.

De mica en mica el paradigma va canviar i tots els partits van passar a ser de pagament. Llevat de comptades excepcions. El canal Gol TV va passar a emetre un partit de Primera Divisió i un partit de Segona Divisió en obert. Generalment, els divendres i els dilluns.

Després de molt de temps, la Televisió de Catalunya ha fet un gran esforç. A partir d'ara es podran veure alguns partits de Primera Divisió del Girona FC i del RCD Espanyol. Seran cinc partits d'equip blanc-i-vermell o de l'equip periquito. Podria ser més però podria ser menys. Un avenç que permet acostar, de nou, el futbol al poble.

Reaccions a xarxes socials

Alguns mai en tenen prou i sempre en volen més. Queixar-se per queixar-se, esport nacional. Usuaris de la xarxa social X (antiga Twitter) s'han preguntat perquè el FC Barcelona no està inclòs en aquest paquet.

| Girona FC, XCatalunya

Altres, es prenen la iniciativa amb humor i demanen que el periodista Bernat Soler es quedi a la ràdio. Interpretem que no els agrada gaire la manera de treballar del periodista esportiu. Desitgen que no faci el pas a TV3 per narrar els partits.

Altres van més enllà i asseguren que l'any que ve els partits del RCD Espanyol seran partits de Segona Divisió. I és que si la trajectòria de l'equip de Manolo González no millora, l'equip de Cornellà té molts números de baixar de categoria.

Situació actual

Actualment, tots els partits de Primera Divisió i Segona Divisió es poden veure pel canal Movistar+ o Dazn. El mateix passa amb els partits de Champions League, que es poden veure pel canal Movistar Lliga de Campions . La resta d'esports principals, com ara bàsquet, handbol, tennis, etc, també es poden veure per Movistar+ o per Euroesport.

Únicament, partits de futbol femení o de l'Eurocup de bàsquet (segona competició europea), es poden veure en obert, per Esport3.

Això ha generat crítiques des de fa molts anys. Els aficionats al futbol (i a l'esport en general) consideren donar més poder a les empreses de subscripció obligatòria és allunyar el futbol del poble i menystenir l'aficionat més fidel.