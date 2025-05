El 3-3 entre el FC Barcelona i l'Inter de Milà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys va deixar una barreja d'emocions al vestidor blaugrana i entre la seva afició. Per una banda, l'eufòria per una remuntada plena de caràcter després d'un inici advers. Per altra, una inquietud tàctica que ja comença a condicionar l'anàlisi de cara a la tornada.

Una baixa que condiciona l'eliminatòria

Si bé l'equip de Hansi Flick va demostrar una resiliència admirable igualant un 0-2 en contra, també va quedar patent una carència preocupant: la debilitat al lateral esquerre. L'absència d'Alejandro Balde, el jove lateral que s'ha convertit en un dels jugadors més ràpids del futbol europeu, es va notar més del que molts esperaven.

Balde continua recuperant-se de la seva lesió. Encara que la seva evolució és positiva, continua sent dubte per a la tornada a San Siro. El cos tècnic és cautelós. No vol forçar la seva reaparició i arriscar una recaiguda que podria afectar no només el desenllaç d'aquesta Champions League, sinó també la seva disponibilitat per a la pròxima temporada i l'Eurocopa.

| El Chiringuito, XCatalunya

A l'anada, Flick va optar per solucions d'emergència. Cap d'elles va poder igualar la velocitat i capacitat de recuperació defensiva que Balde ofereix. I és precisament aquesta falta de velocitat al costat esquerre la que podria convertir-se en un factor decisiu en el partit de tornada.

David Bernabéu: una veu crítica i experimentada

El periodista David Bernabéu Reverter és una de les veus més autoritzades en l'anàlisi de l'entorn blaugrana. Amb una dilatada carrera en mitjans com SPORT, Gol TV, Movistar+ i col·laboracions a El Chiringuito de Jugones, Bernabéu s'ha guanyat el respecte per la seva capacitat per detectar els punts crítics en el rendiment del Barça.

El seu enfocament combina l'anàlisi tàctic amb una comprensió del context emocional i competitiu del club, cosa que l'ha convertit en una referència per a aficionats i professionals del futbol.

| F.C. Barcelona, Africa Images, XCatalunya

Dumfries: una amenaça pel carril dret

A l'anada, el neerlandès Denzel Dumfries va ser un maldecap constant per a la defensa del Barcelona. La seva potència i velocitat pel carril dret van desbordar diverses vegades els defensors que van intentar contenir-lo.

Sense un lateral esquerre de perfil natural i ràpid, el Barça va haver d'ajustar el seu sistema per tapar les pujades de Dumfries, una tasca que es complicarà encara més si Balde no arriba a temps per al partit de tornada. La por és clara: si Dumfries té espais, pot ser letal en el contraatac i generar superioritats que posin en problemes el bloc defensiu de Flick.

L'anàlisi de la premsa i les xarxes socials

Després del partit, tant mitjans com aficionats van coincidir a assenyalar el problema al lateral esquerre com una de les claus de l'eliminatòria.

Mundo Deportivo i Sport van alertar de la falta de velocitat defensiva en aquesta banda, mentre que a les xarxes socials el debat es va encendre sota etiquetes com #BaldeDuda i #ProblemaLateralIzquierdo.

Els culers van expressar tant la seva preocupació com la seva esperança que Flick pugui trobar una solució tàctica per neutralitzar l'amenaça de l'Inter en aquest sector del camp.

La reflexió de David Bernabéu que va agitar el debat

Mentre l'anàlisi tàctic inundava els platós de televisió i les xarxes socials bullien amb opinions dividides, el comentari de David Bernabéu es va convertir en el punt de referència per resumir el dilema blaugrana. Va ser a través del seu compte de Twitter (X) on el periodista va expressar, amb claredat i sense embuts, la preocupació que molts compartien però pocs es van atrevir a verbalitzar tan directament:

"El Barça, sense lateral esquerre. Un drama per frenar Dumfries. Sense Balde, ningú li competeix en velocitat." Una frase breu, però contundent, que va posar el focus en el veritable repte del Barça: no només marcar a San Siro, sinó evitar que Dumfries i companyia explotin una de les principals vulnerabilitats de l'equip.

Un desafiament que pot definir l'eliminatòria

El FC Barcelona no només haurà de buscar el gol a Milà. Abans que res, necessitarà resoldre el problema del lateral esquerre. La disponibilitat de Balde podria ser clau. Si no arriba, Flick haurà de recórrer a una solució tàctica que freni el potencial de Dumfries i mantingui vives les opcions d'arribar a la final.