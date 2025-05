Tomás Roncero perd els papers després del Barça - Inter: 'El nebot de Negreira...'

L'empat 3-3 entre el FC Barcelona i l'Inter de Milà a l'anada de les semifinals de la Champions League 2025 no només va deixar un espectacle futbolístic vibrant, sinó també una intensa polèmica arbitral que ha encès les xarxes socials. El periodista i conegut madridista Tomás Roncero va expressar la seva indignació a les xarxes socials amb dos missatges contundents:​

"Gol legal. El nebot de Negreira estava avui al VAR..."​

"Escandalós el gol anul·lat legal a l'@Inter. La vida segueix igual."​

Aquestes declaracions fan referència al gol anul·lat a l'Inter en els minuts finals del partit, que hauria significat el 3-4 a favor de l'equip italià.​

Polèmica arbitral segons Roncero: el gol anul·lat a l'Inter

La jugada en qüestió va ocórrer en els últims compassos de l'encontre. Henrikh Mkhitaryan va rebre una passada filtrada i va definir davant el porter blaugrana, però el VAR va anul·lar el gol per un fora de joc mil·limètric. El sistema semiautomàtic de detecció de fora de joc va determinar que l'armeni estava avançat per només una puntera.

| Canva, Real Madrid

L'analista arbitral Iturralde González va defensar la decisió, assenyalant que, encara que ajustada, la tecnologia proporciona una mesura objectiva.

No obstant això, la decisió va generar un allau de crítiques a les xarxes socials, especialment entre els aficionats de l'Inter i del Reial Madrid. Les acusacions de favoritisme cap al Barcelona van ressorgir, encara que no van més enllà de Twitter.

Reaccions a les xarxes socials i mitjans

Les declaracions de Tomás Roncero es van viralitzar ràpidament, sent compartides i comentades per milers d'usuaris. El periodista, habitual col·laborador de programes esportius, ha estat una de les veus més crítiques amb l'arbitratge en aquest partit.

La seva referència al "nebot de Negreira" al·ludeix a l'escàndol que va involucrar l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, i la seva suposada relació amb el FC Barcelona.​

A més de Roncero, altres periodistes i exjugadors van expressar la seva opinió sobre la polèmica. Alguns van defensar la decisió arbitral, argumentant que la tecnologia està per evitar errors humans, mentre que altres van qüestionar la precisió del sistema semiautomàtic i la seva aplicació en jugades tan ajustades.​

| Canva

Un partit espectacular amb Lamine Yamal com a protagonista

L'encontre va ser un autèntic espectacle. L'Inter es va avançar ràpidament amb gols de Marcus Thuram i Denzel Dumfries, però el Barcelona va reaccionar gràcies a una actuació estel·lar de Lamine Yamal, qui va marcar un gol i va participar en les jugades que van culminar en els gols de Ferran Torres i Raphinha.

L'empat deixa l'eliminatòria oberta per al partit de tornada a San Siro.​

No obstant això, l'atenció s'ha desviat de l'aspecte esportiu a causa de les decisions arbitrals. A més del gol anul·lat a l'Inter, hi va haver altres jugades controvertides, com una possible falta sobre Lamine Yamal a l'àrea i una mà d'Iñigo Martínez que no van ser sancionades.