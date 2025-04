La brutal resposta de Lamine Yamal que encén encara més el Reial Madrid

Lamine Yamal continua donant molt de què parlar, tant dins com fora del camp. El jove extrem del FC Barcelona, que amb tan sols 17 anys està mostrant una personalitat aclaparadora en els terrenys de joc, ha tornat a captar l'atenció mediàtica amb una contundent resposta dirigida a aquells que critiquen la seva actitud prèvia als partits importants, especialment els enfrontaments contra el Real Madrid.

Tot va començar en la roda de premsa prèvia al partit d'anada de les semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà, quan el periodista David Bernabéu va qüestionar el futbolista sobre les crítiques rebudes per suposadament estar "molt cregut" malgrat la seva joventut. Lluny de mostrar-se tímid o retret, Yamal va llançar una resposta que no va deixar indiferent a ningú: "Mentre no em guanyin, no em poden dir res; quan em guanyin sí".

Aquesta afirmació arriba després d'una setmana intensa en què Lamine Yamal havia escalfat prèviament la final de la Copa del Rei, assegurant que havia parlat amb Ronald Araujo i li havia dit clarament que "tant se val si ens marquen un o dos gols perquè aquest any no poden amb nosaltres". Les seves paraules es van confirmar al camp, ja que el jove atacant va ser clau en la victòria blaugrana, assistint en dos dels gols del Barça que li van donar el títol davant el Real Madrid.

| FCB

Any de bonances en els Clàssics

La realitat recolza la confiança de Yamal davant l'etern rival. Fins a la data, l'extrem ha jugat un total de sis partits contra els blancs, guanyant-ne tres: precisament els últims tres disputats aquesta temporada, incloent-hi la final de la Supercopa d'Espanya, la final de la Copa del Rei i el partit de la primera volta de LaLiga. La seva aportació en aquests enfrontaments directes és notable, haver marcat dos gols i donat altres dues assistències.

Aquestes estadístiques i la contundent resposta oferta en roda de premsa no han caigut bé en l'entorn madridista, que ja es mostra especialment sensibilitzat després de les recents derrotes. La tensió augmenta encara més de cara al pròxim Clàssic de lliga, un partit crucial per determinar el lideratge de la competició, programat per la pròxima setmana.

La seguretat i la desimboltura de Yamal han conquerit ràpidament l'afició blaugrana, que veu en ell no només una estrella emergent sinó un futbolista capaç de liderar l'equip en moments decisius. Mentrestant, l'afició merengue observa amb recel les declaracions d'un jove talent que ja s'ha convertit en un dels seus principals botxins al camp.

Sens dubte, el Clàssic de la pròxima setmana promet ser un altre episodi carregat d'emoció, rivalitat i ara també polèmica, amb Lamine Yamal com un dels protagonistes indiscutibles.