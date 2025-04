Nova burla de Jota Jordi al Reial Madrid: 'Algú sap si...?'

Jota Jordi torna a encendre les xarxes socials amb un altre dard afilat cap al Real Madrid. El tertulià culé, conegut per les seves constants provocacions a l'etern rival, ha aprofitat la prèvia de les semifinals de la Champions League per reavivar la polèmica sorgida al voltant dels arbitratges i les queixes del conjunt blanc abans de la recent final de la Copa del Rei.

A primera hora d'aquest matí, Jota Jordi ha publicat un tuit carregat d'ironia preguntant: "Algú sap si el Madrid es presentarà avui a les semis de Champions, o no els agrada l'àrbitre?" Un clar gest burlesc que recorda la controvèrsia protagonitzada pel club merengue abans d'enfrontar-se al Barça a La Cartuja, on no van assistir ni a la roda de premsa oficial ni al tradicional dinar previ al partit, tot com a protesta per la designació arbitral de De Burgos Bengoetxea i González Fuertes.

Aquella situació va generar una intensa polèmica mediàtica, ja que des de l'entitat madridista consideraven que se'ls perjudicava sistemàticament amb les decisions arbitrals. De fet, van arribar a sol·licitar un canvi en la designació del col·legiat per a la final copera, cosa que finalment no va ocórrer. El partit, com és sabut, va acabar amb victòria blaugrana per 3-2 després d'una pròrroga plena de tensió i expulsions a les files madridistes, cosa que va avivar encara més les crítiques dels blancs cap a l'arbitratge.

Partit transcendental a Montjuïc

En aquesta ocasió, Jota Jordi aprofita per recordar irònicament aquells fets just el dia en què el Barcelona s'enfronta a l'Inter de Milà a San Siro, a l'anada de les semifinals de la màxima competició continental. Un duel crucial per als blaugranes, que arriben reforçats anímicament després de conquerir la Copa del Rei precisament davant del Real Madrid, i que afronten amb il·lusió de tornar a una final europea després d'anys complicats a la Champions.

L'equip que va eliminar el Real Madrid als quarts de final de la Champions, l'Arsenal, va perdre ahir al seu propi estadi davant del París Saint-Germain per 0-1 a l'anada de la seva semifinal. Aquest resultat afegeix un extra de motivació per als culés, conscients de la importància d'aconseguir un resultat favorable aquesta nit a Itàlia per acostar-se a una hipotètica final davant del PSG.

El tuit del col·laborador català ha generat, com era d'esperar, una allau de reaccions a les xarxes socials. Els aficionats del Barça han celebrat la ironia, mentre que la graderia madridista ha respost amb indignació i crítiques a l'actitud provocadora habitual de Jota Jordi. No obstant això, més enllà de la polèmica generada, queda clar que el tertulià ha tornat a aconseguir el seu objectiu: posar el focus mediàtic novament en les polèmiques arbitrals que, segons ell, condicionen l'actitud del Real Madrid fora i dins del terreny de joc.