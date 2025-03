Tomás Roncero, eufórico con la victoria del Real Madrid Femenino, pilla en Twitter

El Barça femenino no tiene rival. Las jugadoras azulgranas acumulan Ligas, Copas de la Reina y Champions y pocos equipos en Europa son capaces de hacerles sombra. En España ninguno. El eterno rival del deporte masculino, el Real Madrid, no ha conseguido romper la hegemonía blaugrana y todo apunta a que no lo va a conseguir.

La victoria de este fin de semana es un espejismo. Las blancas ganaron con polémica. La árbitro del partido decretó un fuera de juego inexistente al Barça en la recta final del partido. El gol hubiera cambiado el resultado. El VAR no entró a valorar la jugada, porque no existe. Las blancas marcaron sus goles en la recta final del partido y se llevaron los tres puntos. Caroline Weir anotó los goles de la victoria visitante en los minutos 87 y 96.

| XCatalunya, Canva

Reacciones blancas

El periodista Tomás Roncero ha aprovechado la derrota azulgrana para destacar la victoria blanca. Lo ha publicado en Twitter y pronto ha recibido su merecido. "Vamos Vikingas", dice el periodista colaborador del diario As y El Chiringuito

Los usuarios de la red social X no han tardado en responderle. Le recuerdan que no se pronunció cuando el Barça goleó al Real Madrid en ocasiones muy recientes. "Vaya donde estabas hace poco en las 2 últimas goleadas ? no interesaba no?", "Otro triplete para el Barça, apuntado queda", "Robando como siempre...". Se pudieron leer estos comentarios y muchos otros.

FC Barcelona femenino

Títulos Nacionales

Liga Femenina (Primera División): 9 títulos (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24). ​

| Canva, Real Madrid

Copa de la Reina: 10 títulos (1993-94, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2023-24). ​

Supercopa de España: 5 títulos (2020, 2022, 2023, 2024, 2025). ​

Títulos Internacionales

Liga de Campeones de la UEFA: 3 títulos (2020-21, 2022-23, 2023-24). ​

Otros Títulos

Copa Catalunya: 10 títulos (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). ​

Copa Generalitat: 1 título (1985). ​

En la temporada 2023-24, el FC Barcelona Femenino logró un hito histórico al conquistar el cuádruple, ganando la Liga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Liga de Campeones de la UEFA. ​

Este impresionante palmarés refleja el dominio y la excelencia del equipo en el fútbol femenino a lo largo de los años