Cop de puny sobre la taula de Flick després d'encaixar 4 gols contra l'Atlético de Madrid

El FC Barcelona continua avançant en el seu projecte amb Hansi Flick al capdavant. La temporada ha estat marcada per un creixement notable en el joc ofensiu de l'equip, amb una proposta valenta i dominant que ha deixat actuacions brillants. No obstant això, l'entrenador alemany sap que encara hi ha marge de millora, especialment en l'apartat defensiu. Malgrat els bons resultats, hi ha moments en què l'equip pateix més del que s'esperava, i Flick és conscient que per competir al més alt nivell, es necessiten ajustos.

L'últim partit contra l'Atlètic de Madrid ha estat un punt d'inflexió per a l'entrenador culé. Encaixar quatre gols davant un rival de primer nivell ha deixat en evidència les mancances defensives de l'equip, especialment a les bandes. Flick, que sempre ha apostat per una defensa avançada i una pressió intensa, ha identificat que aquesta estratègia necessita un major suport en la línia defensiva per evitar els problemes patits davant el conjunt blanc-i-vermell.

| FCB

Per això, el tècnic ha sol·licitat a la direcció esportiva la incorporació d'un lateral polivalent que pugui jugar a ambdues bandes, segons ha informat Sport. La idea és reforçar una zona en la qual actualment els titulars indiscutibles són Jules Koundé i Alejandro Balde, que han acumulat una càrrega de minuts significativa aquesta temporada. Darrere d'ells, les alternatives passen per Héctor Fort i Gerard Martín, dos jugadors de La Masia amb gran potencial, però que encara necessiten més experiència en l'elit.

Un problema detectat des de la seva arribada

Des de la seva arribada al club, Flick va identificar que una de les grans debilitats del Barça era la fragilitat als costats defensius. En el passat mercat d'estiu, el tècnic alemany ja havia expressat el seu desig de comptar amb un lateral dret de garanties, i el club va estar a prop de tancar el fitxatge de Marc Pubill, internacional sub-21, però les limitacions del Fair Play Financer ho van impedir. També es va contemplar la continuïtat de Joao Cancelo, però l'operació no es va poder concretar a causa de la falta de recursos.

Malgrat això, Flick ha aconseguit dissimular aquestes mancances amb un plantejament tàctic basat en la pressió alta i l'ocupació d'espais. No obstant això, el duel contra l'Atlètic de Madrid va deixar clar que, en partits de màxima exigència, la plantilla necessita un reforç en aquesta demarcació per evitar patir en transicions ràpides i pilotes a l'esquena de la defensa.

Deco i la planificació de la pròxima temporada

La direcció esportiva, encapçalada per Deco, també és conscient de la necessitat de reforçar l'equip en diverses posicions. A més del lateral que Flick ha demanat, l'altre gran objectiu per al pròxim mercat és la incorporació d'un extrem esquerre diferencial, que pugui aportar desequilibri i profunditat a l'atac. Ambdues posicions són prioritàries, encara que tot dependrà del marge financer amb què compti el Barça a l'estiu.

El club està avaluant les diferents opcions al mercat i treballant en fórmules que permetin reforçar la plantilla sense comprometre l'estabilitat econòmica. Flick no és un entrenador que exigeixi fitxatges a tota costa, però sí que ha deixat clar que l'arribada d'un lateral amb experiència seria un gran pas endavant per a l'equip.