Gerard Piqué encén Twitter amb el seu comentari després de la victòria del Barça

per Iker Silvosa

Gerard Piqué mai deixa indiferent a ningú quan decideix expressar les seves opinions a les xarxes socials, especialment en contextos de rivalitat com el viscut durant la final de la Copa del Rei 2024/2025 entre FC Barcelona i Real Madrid. Aquesta vegada, l'exjugador blaugrana ha encès Twitter amb un contundent comentari que ràpidament s'ha tornat viral després de la victòria del Barça en una final marcada per la polèmica arbitral i la tensió emocional.

Gerard Piqué envia un missatge clar després del triomf culé

"Al final, els bons sempre guanyen", va escriure Gerard Piqué a Twitter minuts després que el Barça es proclamés campió de Copa gràcies a l'agònic gol de Jules Koundé al minut 116 de la pròrroga. El comentari, en català, ha generat immediatament multitud de reaccions, convertint-se en un dels temes més comentats després del partit.

| FCB

Aquesta senzilla però poderosa frase de l'exdefensor blaugrana arriba en un context carregat de polèmiques prèvies, especialment per les dures crítiques cap a l'arbitratge vessades des d'ambdós equips, particularment des del Real Madrid, que va realitzar protestes oficials sobre la designació arbitral en els dies previs a la final.

El tuit de Piqué no va trigar a viralitzar-se, acumulant ràpidament milers d'interaccions, comentaris i respostes tant a favor com en contra. Els seguidors culés van celebrar efusivament el missatge de Piqué, veient-lo com una clara resposta davant la campanya de pressió realitzada pel Real Madrid abans del partit.

D'altra banda, l'afició madridista va reaccionar amb evident molèstia davant l'afirmació de Piqué, interpretant el seu missatge com una provocació directa després d'un partit que va deixar el conjunt blanc amb tres expulsions (Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez i Jude Bellingham) i un resultat final desfavorable.

Un missatge amb rerefons

Gerard Piqué, conegut pel seu caràcter directe i sense filtres a les xarxes socials, va aprofitar el moment d'eufòria culé per llançar aquest missatge breu però carregat de significat. El seu comentari reflecteix perfectament l'emoció que ha envoltat aquesta final, on el Barça va conquerir el seu títol número 32 a la Copa del Rei enmig d'un ambient intensament polèmic.

Amb la seva publicació, Piqué no només va celebrar el triomf blaugrana, sinó que també va deixar clar el seu punt de vista respecte a qui mereixia endur-se aquesta disputada final. Sens dubte, aquest tipus d'intervencions seguiran alimentant la històrica rivalitat entre Barça i Madrid, tant dins com fora del terreny de joc.