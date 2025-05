Cesc Fàbregas ho confessa, va a per un jugador del Barça: 'Volíem i volem a...'

El FC Barcelona afronta setmanes clau en què les decisions de mercat prendran protagonisme absolut. Mentre l'afició encara digereix l'eliminació europea davant l'Inter de Milà, algunes veus autoritzades han començat a revelar moviments interns que poden marcar el devenir immediat de la plantilla blaugrana. És el cas d'un reconegut exjugador culé que ara exerceix d'entrenador a Itàlia i que ha confessat un interès especial en un dels jugadors més polivalents del club.

Cesc Fàbregas, actual entrenador del Como a la Serie A italiana, ha confessat obertament el seu interès en fer-se amb els serveis d'Eric García. El tècnic català va admetre públicament que el club italià va intentar en el seu dia fitxar el jugador blaugrana: "Volíem i volem a Eric García al Como. És polivalent i molt bon jugador, però es quedarà al Barça", segons declaracions recollides recentment.

La situació d'Eric García al Barça ha canviat radicalment en les últimes setmanes. Tot i haver estat a les llistes de possibles sortides tant a l'estiu com en l'últim mercat d'hivern, el de Martorell ha aconseguit revertir la seva situació gràcies a la confiança dipositada en ell per l'entrenador Hansi Flick. En particular, la seva actuació en partits clau com la semifinal europea contra l'Inter al Giuseppe Meazza i el seu recent gol en El Clàssic davant el Real Madrid han enfortit considerablement la seva posició a l'equip.

| FCB

El nou Sergi Roberto

Aquesta temporada, Eric García ha destacat particularment per la seva versatilitat, complint amb solvència tant en la seva habitual posició de central com adaptant-se al lateral dret després de la lesió de Jules Koundé. Les seves últimes aparicions han estat decisives, tant en defensa com en atac, registrant un rendiment que l'ha convertit en una peça clau per al tècnic alemany. De fet, ha participat activament en la recta final de la temporada, disputant partits de màxima exigència.

El jugador català, de només 24 anys, suma ja importants minuts en Lliga i Champions. La seva contribució defensiva es tradueix en un elevat percentatge de duels guanyats i la seva sortida de pilota continua sent un dels seus punts forts, sent clau per iniciar jugades des del darrere. Aquests factors han resultat determinants perquè Flick decideixi retenir-lo.

Per què el Barça no el deixarà anar fàcilment?

Tot i que l'interès d'equips com el Girona o ara el Como de Cesc Fàbregas ha estat evident, des del club blaugrana no semblen disposats a negociar la seva sortida. Només una oferta econòmica extraordinària podria canviar la postura del Barça, una cosa improbable considerant el perfil del club interessat. D'altra banda, Eric García tampoc ha mostrat cap intenció d'abandonar el conjunt català, on sembla haver recuperat la confiança del cos tècnic i de l'afició.

En definitiva, la declaració de Cesc Fàbregas deixa clara l'alta valoració que el jugador té en altres equips, confirmant que García no només és una aposta de present, sinó també de futur per al Barça. La seva permanència sembla segura a curt termini, però no es descarta que puguin arribar ofertes més substancials si el seu rendiment continua millorant com fins ara.

Amb aquestes cartes sobre la taula, el Barça sembla haver pres una decisió definitiva respecte a Eric García: mantenir-lo com una peça clau dins del projecte esportiu de Hansi Flick.