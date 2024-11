Tomás Roncero desesperat amb Kylian Mbappé: 'Co**...'

El cansament i la frustració dins del madridisme cap a Kylian Mbappé va augmentant. L'estrella francesa, que durant molts anys ha estat al radar del Reial Madrid i ha estat un dels jugadors més desitjats pel club blanc. No ha aconseguit impressionar l'afició madridista en les ocasions en què el seu talent era realment necessari.

Cada vegada són més els seguidors del Reial Madrid, incloent-hi veus influents com la de Tomás Roncero, que manifesten la seva exasperació per l'exercici de Mbappé al terreny de joc. Tot i el seu innegable talent i la reputació que el precedeix, el seu rendiment n'ha deixat insatisfets molts en els moments decisius. En què s'espera que un jugador del seu calibre brilli sense titubejos.

Esclata al Chiringuito

Durant l'últim programa d''El Chiringuito de Jugones', Tomás Roncero va expressar la seva frustració amb un missatge contundent i sense embuts cap a Mbappé. Per a Roncero, els moments recents demostren que el francès no està a l'alçada de les grans expectatives que la seva arribada va generar al món del futbol espanyol.

La seva actuació davant de rivals importants, com el Barcelona o el Milan, ha estat decebedora. Provocant crítiques i generant dubtes sobre si realment és el jugador que els madridistes volen veure vestit de blanc.

"Mbappé, fica alguna!"

A 'El Chiringuito', Tomás Roncero va exclamar amb menyspreu i desesperació: “Mbappé, fica alguna!”. La crítica de Roncero sorgeix d'una sèrie de partits en què Mbappé ha passat molt desapercebut, especialment en partits en què s'esperava que marqués la diferència.

Roncero, conegut per la seva fervent passió madridista, va subratllar que el Reial Madrid ho volia precisament per a nits grans com les del Santiago Bernabéu. On cal un jugador capaç de canviar el curs d'un partit amb la seva habilitat i contundència.

L'analista va destacar la capacitat que Mbappé va mostrar al seu temps al París Saint-Germain. On va enlluernar amb gols espectaculars i un rendiment que justificava el seu estatus com un dels millors jugadors del món.

Tot i això, en moments recents, el francès sembla no trobar la mateixa espurna que el va portar a guanyar-se el respecte i l'admiració del madridisme. "¡Co**!", va exclamar Roncero en un moment de frustració, insistint que vol veure l'Mbappé que solia col·locar la pilota a l'escaire o sorprendre amb la seva velocitat i precisió.

La paciència del madridisme s'esgota

Roncero no és l'únic que sent aquesta frustració. La paciència de l'afició madridista, que ha esperat durant anys l'arribada de Mbappé al Reial Madrid, es comença a esgotar. Molts esperaven que el davanter es destaqués en competicions crucials i mostrés la seva millor versió a cada oportunitat.

Cosa que, en paraules de Roncero, ha fallat a complir en les ocasions que realment importen. El periodista va qüestionar enèrgicament la manca d'instint golejador de Mbappé en aquestes instàncies decisives. Lamentant que ha esdevingut un jugador que “no li dóna el rendiment esperat en nits grans”.

El madridisme està cansat de veure com Kylian desaprofita ocasions clares de gol, en què altres jugadors del passat no haurien fallat. Roncero ho va deixar clar: no es tracta només de marcar gols contra equips de menor nivell.

Sinó de mostrar la seva classe als partits en què els aficionats esperen veure un espectacle i una victòria. "Jo no vull Mbappé perquè posi tres gols contra l'Osasuna", va exclamar. Emfatitzant la necessitat que el davanter respongui en els partits crucials i no només en partits de menys exigència.