El Deportivo de la Corunya comença a carburar: La gran esperança de l'equip

El Deportivo de La Corunya ha iniciat la temporada amb una sèrie de dificultats que el van submergir als llocs baixos de la taula, provocant una preocupació en la seva afició. Tot i això, després d'un inici irregular i el canvi d'entrenador, l'equip ha començat a mostrar una millora considerable en el seu joc, cosa que ha renovat l'esperança dels seus seguidors. Una de les claus d'aquesta transformació ha estat el protagonisme de Yeremay Hernández, un jove canari que ha despuntat a la Lliga Hypermotion i ha esdevingut un dels jugadors més importants de l'equip gallec en aquesta nova etapa.

Yeremay Hernández, conegut per la seva destresa al camp i la seva habilitat per desbordar els rivals, ha estat una benedicció per al Deportivo enmig d'un inici de campanya turbulent. Nascut a Las Palmas i format a les pedreres de la UD Las Palmas i el Reial Madrid, Yeremay va arribar a Abegondo en la seva etapa de cadet i, des de llavors, no ha deixat de créixer com a futbolista. El seu talent va ser reconegut recentment en debutar amb la selecció espanyola sub-21, cosa que ha incrementat la seva notorietat i l'interès en la seva figura.

L'impacte de Yeremay en el joc del Deportivo s'ha evidenciat de forma especial a la jornada 13, on va ser clau en la victòria contra el Cartagena a Cartagonova, participant directament en quatre dels cinc gols anotats pel seu equip. Amb Óscar Gilsanz al capdavant de la banqueta, entrenador amb què ja es va proclamar campió d'Espanya en la seva etapa juvenil, el jugador canari ha trobat la confiança i el suport necessaris per mostrar la seva millor versió. El seu exercici ha estat tal que ha aconseguit millorar els seus registres de la temporada passada a Primera Federació, sumant ja sis gols i dues assistències en aquesta arrencada de temporada.

La nova esperança a Riazor

A més dels gols, Yeremay ha destacat per la seva capacitat per generar desequilibri al camp. Amb un total de 48 regats completats des de començament de temporada, lidera aquesta estadística en la categoria de plata. El seu estil explosiu i la seva habilitat per desbordar els defensors l'han convertit en una peça indispensable per a l'atac del Deportivo, aportant un dinamisme que es trobava a faltar a l'equip. Gràcies a la seva aportació, l'equip gallec ha deixat enrere les primeres jornades d'incertesa i ha començat a carburar amb vista a un ascens a Primera Divisió, un somni que segueix viu a Riazor.

El valor de mercat de Yeremay Hernández segueix en ascens i actualment s'estima en 1,5 milions d'euros segons el portal Transfermarkt. Aquesta xifra podria incrementar-se si continua demostrant la seva vàlua a la Lliga Hypermotion. El seu contracte amb el Deportivo, signat fins al 2030, brinda tranquil·litat a l'afició, que espera veure'l brillar a l'equip. La confiança dipositada en el jove canari per part de figures com Lucas Pérez, que recentment va elogiar el seu potencial, és un reflex de l'impacte que Yeremay està tenint al Deportivo i al futur del club.

Amb la figura de Yeremay Hernández com a protagonista, el Deportivo de La Corunya ha trobat una nova esperança per a aquesta temporada. El seu joc, ple de frescor i talent, és la gran promesa d'un equip que aspira a tornar a Primera Divisió, i la seva progressió serà clau perquè el conjunt gallec pugui continuar escalant posicions i consolidar-se a la part alta de la taula.