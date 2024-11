Crisi total al Reial Madrid, Jorge Valdano assenyala culpable: 'Hi ha responsabilitat..'

El Reial Madrid travessa una de les dinàmiques més negatives dels últims anys després d'haver perdut els dos últims partits de forma contundent. Primer va caure derrotat contra el Barça a El Clásico per un voluminós 0-4 i, més recentment, va patir una dura derrota a casa contra l'AC Milan a Champions League (1-3), tots dos partits disputats al Santiago Bernabéu. La situació ha encès les alarmes, ja que no només es tracta dels resultats, sinó també de la manera com l'equip està jugant. Els merengues no aconsegueixen mostrar un estil clar i no tenen cohesió al camp, cosa que ha provocat crítiques de diversos sectors. En aquest context, Jorge Valdano, exjugador i exentrenador del club, ha assenyalat diversos responsables d'aquesta crisi.

En la seva anàlisi a Futbol a Movistar Plus+, Jorge Valdano no es va guardar paraules i va deixar clar que, segons la seva opinió, les "responsabilitats" estan distribuïdes en diferents nivells dins del Reial Madrid. Segons l'exjugador argentí, aquesta situació té el seu origen en errors que es poden detectar tant a la banqueta, a la direcció esportiva i als mateixos jugadors. L'argentí va començar els seus comentaris apuntant al tècnic Carlo Ancelotti, afirmant que l'entrenador sempre té part de responsabilitat quan l'equip perd l'ordre al camp. "Hi ha responsabilitat a l'entrenador. Sempre que no hi ha ordre, l'entrenador té part de responsabilitat", va destacar l'ara analista, assenyalant que la falta de cohesió i disciplina a l'equip és un símptoma de problemes de direcció a la banqueta.

Tot i això, Valdano no es va limitar a assenyalar Ancelotti. En la seva intervenció, també va posar el focus a la planificació esportiva del club, criticant la manca d'equilibri a la plantilla. Segons la seva opinió, el Reial Madrid ha comès errors al mercat de fitxatges, i no ha aconseguit confeccionar un equip balancejat que permeti competir al màxim nivell en totes les competicions. "Hi ha responsabilitat en el disseny de la plantilla. No hi ha gaire equilibri en aquesta plantilla", va sentenciar Valdano. Aquesta crítica se centra en la manca de jugadors en certes posicions clau i la poca versatilitat en altres, cosa que ha deixat l'equip vulnerable davant d'equips de primer nivell.

Els jugadors, el darrer bastió de la responsabilitat

Una altra de les causes de la crisi que Valdano va destacar va ser la marxa de Toni Kroos, que es va retirar en finalitzar la temporada passada. Segons Valdano, la sortida de Kroos ha tingut un impacte més gran de l'esperat a l'equip. "Es va subestimar la marxa de Toni Kroos, i és al centre del camp on el Reial Madrid no troba l'equilibri", va explicar. Per a l'argentí, Kroos no només era un jugador excepcional, sinó que també aportava tranquil·litat i visió de joc en moments de pressió. "La presència de Kroos era curativa. Li donava paciència a l'equip quan la necessitava i rapidesa mental quan calia accelerar. Són moltes les coses que ha perdut el Reial Madrid sense Kroos i no és capaç de compensar-ho ni amb algun dels millors jugadors del món", va afegir Valdano, subratllant el buit que ha deixat l'alemany a l'estructura de l'equip.

Finalment, Valdano també va parlar sobre els jugadors i el rendiment individual. Tot i que el Reial Madrid té una plantilla plena d'estrelles, diversos d'aquests jugadors no han aconseguit el millor nivell aquesta temporada. Segons l'exentrenador, aquesta falta de rendiment és un altre factor que afecta l'equip. "Hi ha grandíssims jugadors que encara no han trobat el seu millor moment", va esmentar, referint-se a noms que, encara que s'esperaven com a líders a l'equip, no han estat capaços de complir amb les expectatives fins ara.