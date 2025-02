El jugador clau per a Ernesto Valverde: Nervis a San Mamés

per Vicenç Clos Balcells

L'Athletic de Bilbao està realitzant una molt bona temporada. Els bascos són quarts a la lliga espanyola i van quedar segons a la lligueta de l'Europa League. L'únic negatiu d'aquest curs, fins al moment, és l'eliminació a la Copa del Rei a mans de l'Osasuna. Els bascos no podran revalidar el títol. Un dels principals responsables d'aquesta bona temporada és Oihan Sancet.

El mitjapunta de 24 anys està rendint a un grandíssim nivell. Fins al moment, suma 8 gols i 3 assistències en 22 partits, 16 dels quals com a titular. Malgrat estar a meitat de la temporada, ja és la seva segona millor temporada pel que fa a gols i està a dos gols/assistències de la seva millor temporada pel que fa a contribucions.

Tant a la 2023/24 com a la 2022/23, el basc va participar directament en 12 gols. Sancet s'ha perdut 9 partits aquesta temporada, tots per problemes al turmell. Això ha provocat que sigui el 12è jugador de camp que més minuts ha disputat aquesta campanya.

Tot i així, Sancet és el màxim golejador del conjunt basc a la lliga, amb 7 gols. En total, ha participat directament en el 25% dels gols del seu equip en aquesta competició. Si tenim en compte la resta de competicions, tan sols Iñaki Williams ha participat directament en més gols (16).

Berenguer i Guruzeta també han intervingut en 11 gols, però han jugat, aproximadament, 600 minuts més que Sancet. El 8 de l'Athletic de Bilbao és d'aquella classe de jugadors que té la capacitat de millorar les jugades. Quan ell intervé, el joc de l'equip millora.

Ahir ho va demostrar. Va jugar mitja hora, però ja ens va deixar una assistència de moltíssim nivell que va deixar a Javi Martón sol. Alguns equips de moltíssim renom han intentat endur-se'l de San Mamés, però això, la directiva de l'Athletic ja ho tenia previst, així que l'abril del 2023 va anunciar la seva renovació fins al 2032.

Aquell any, Sancet tindrà 32 anys. Ho van anunciar després d'un Athletic-Getafe per la megafonia de San Mamés.

Haurem de veure com es desenvolupa aquest tram final de la temporada, però Sancet va en camí de superar les seves millors xifres golejadores. L'Athletic necessita la seva millor versió durant els pròxims mesos. Els bascos tenen l'objectiu de classificar-se per a la Champions League i tenen dues vies per fer-ho. La primera és quedant entre els 4 primers a la Champions League.

De moment, els de Valverde ho aconseguirien i tenen 6 punts més que el cinquè classificat. A més, Espanya està a prop de tenir 5 places de Champions League. L'altra via és guanyant l'Europa League. L'Athletic està classificat per als vuitens. Curiosament, la final d'aquesta competició es juga a San Mamés, davant la seva afició.