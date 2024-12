Un nou cop dur per al Real Zaragoza: Sense entrenador i amb un jugador que pot marxar

El Real Zaragoza està travessant una de les seves setmanes més complicades en aquesta temporada. A la recent dimissió de Víctor Fernández com a entrenador, se suma l'interès de diversos clubs per un dels jugadors més destacats de l'equip. La incertesa envolta el club en un moment clau, just quan necessita estabilitat per afrontar els pròxims reptes.

El nom que més sona a les oficines de La Romareda és el d'Iván Azón, un jugador molt estimat per l'afició zaragocista. Format a la pedrera del club, Azón ha estat una peça clau en el primer equip en les últimes temporades. No obstant això, la seva continuïtat està en l'aire, ja que acaba contracte al juny i les negociacions per a la seva renovació semblen estar estancades.

Aquest curs, el davanter ha disputat 21 partits entre Lliga i Copa, anotant 7 gols i repartint 2 assistències. El seu rendiment no ha passat desapercebut, i diversos clubs de Primera Divisió, com el Rayo Vallecano, el Getafe i el Sevilla, han mostrat interès a fitxar-lo.

Encara que aquests equips podrien fitxar-lo gratis a l'estiu, alguns estan considerant incorporar-lo en aquest mateix mercat d'hivern. Atès que tots ells necessiten reforçar la seva davantera, estarien disposats a negociar un traspàs a baix cost. Aquesta possibilitat genera preocupació al Real Zaragoza, que podria perdre un dels seus jugadors més valuosos en ple curs. La sortida d'Azón seria un cop dur per al club, tant en l'àmbit esportiu com en l'emocional. El seu vincle amb la pedrera i la seva connexió amb l'afició el converteixen en un dels símbols de l'equip.

La recerca d'entrenador continua oberta

Mentrestant, el club continua treballant per trobar un nou entrenador després de la renúncia de Víctor Fernández. Aquest cap de setmana, l'equip serà dirigit per David Navarro, el segon de Fernández, mentre es busca un tècnic que assumeixi el comandament de manera permanent. L'objectiu del club és tancar l'acord amb el nou entrenador com més aviat millor perquè comenci la pròxima setmana. Els noms que sonen per ocupar la banqueta han generat expectatives, però la situació de l'equip requereix una solució immediata i efectiva.

L'interès per Iván Azón arriba en un moment de gran incertesa per al Real Zaragoza. La dimissió de Víctor Fernández, després de la derrota contra el Real Oviedo, ja havia deixat l'equip en una situació delicada. Ara, la possible marxa d'Azón agreuja encara més els problemes. Amb l'equip en plena lluita per recuperar posicions a la taula, perdre el seu davanter estrella seria un cop difícil de pair. Els pròxims dies seran crucials tant per al futur d'Iván Azón com per al de la banqueta zaragocista.