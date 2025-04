Terratrèmol en el madridisme per les paraules d'Álvaro Benito sobre el Barça

per Iker Silvosa

El futbol és un estat d'ànim, i la moral pot transformar els jugadors i els seus equips per complet. Això ha quedat palès després de les recents declaracions d'un reconegut exjugador del Real Madrid que han causat enrenou entre els aficionats merengues. Les seves paraules, dirigides cap al joc col·lectiu i l'actitud, han generat un intens debat, especialment per la comparació realitzada amb el màxim rival: el FC Barcelona.

Álvaro Benito, exfutbolista blanc i actual analista esportiu, ha revolucionat el madridisme amb els seus comentaris crítics sobre l'actitud i rendiment recent de l'equip madridista. Després de la dura derrota davant l'Arsenal en Champions, Benito va analitzar amb franquesa les mancances mostrades pels homes de Carlo Ancelotti, posant especial èmfasi en la falta d'intensitat i planificació tàctica.

| Real Madrid

El Real Madrid travessa un moment delicat. Tot i mantenir-se ferm en la competició domèstica, el seu joc irregular i els continus alts i baixos generen incertesa en partits clau, cosa que preocupa seriosament l'entorn madridista.

Durant la seva intervenció als mitjans, Benito va destacar un aspecte crucial del rendiment defensiu del Real Madrid: "El Madrid no està defensant bé en cap altura", va indicar. L'estadística recolza les seves paraules, ja que l'equip blanc ha encaixat gols en pràcticament tots els encontres disputats contra rivals forts.

Quant a la classificació en Champions League, el panorama tampoc és massa encoratjador. Tot i la il·lusió d'una remuntada al Santiago Bernabéu, les estadístiques no estan del costat dels madridistes, ja que els blancs han patit aquest any en cites europees importants i no han estat capaços d'oferir aquell futbol sòlid i competitiu que històricament els caracteritza.

Álvaro Benito i la comparació que ha dolgut

El que més impacte va causar en el madridisme va ser la comparació directa que Álvaro Benito va fer amb el FC Barcelona. Segons l'analista, la gran diferència rau en l'actitud: "Quan corres i tens un pla, tots semblen millors; quan hi ha desídia, semblen pitjors. El Barça és l'exemple perfecte, tenen pràcticament els mateixos jugadors de l'any passat, però ara corren com avions".

L'al·lusió al conjunt blaugrana no va passar desapercebuda. Benito va elogiar indirectament el treball tàctic i físic de Hansi Flick amb un grup similar al de la campanya anterior. A més, va destacar com jugadors específics com Dani Olmo, encara que utilitzats en el seu discurs metafòricament, representen la intensitat i el compromís que semblen faltar al Bernabéu.

Álvaro Benito també va subratllar els problemes tàctics de l'equip merengue, assenyalant que la carència fonamental és la falta d'un pla col·lectiu amb pilota. "El joc del Real Madrid no és coral i aquest any més que mai necessita alguna cosa més amb pilota en el col·lectiu", va afirmar taxativament. La responsabilitat no només recau en els jugadors, sinó en la figura de l'entrenador italià, Carlo Ancelotti, qui enfronta un dels seus majors reptes des del seu retorn a la banqueta blanca.

L'analista va insistir que, tot i que no creu en un canvi immediat en la direcció tècnica, sí que veu necessari un major compromís col·lectiu per part de la plantilla. Segons Benito, això s'aconsegueix amb convenciment intern o aplicant més rigor disciplinari, cosa que és més senzill d'implementar quan els resultats no han acompanyat durant un temps prolongat.

Malgrat el context advers, Álvaro Benito va deixar una porta oberta a l'esperança madridista. "Creure és gratis", va dir, conscient que les remuntades formen part de l'ADN blanc. No obstant això, va afegir amb realisme que el Real Madrid necessitarà multiplicar els seus esforços si vol revertir el marcador contra l'Arsenal, advertint que hauran de realitzar "un partit un milió de vegades millor" del mostrat fins ara.