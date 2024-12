Tenía que ser el nuevo Vinicius pero cae en desgracia: Así lo señala el diario Marca

Aunque Vinícius es ahora uno de los mejores jugadores del mundo, sus primeros años en el Madrid estuvieron marcados por la incertidumbre y la crítica. Llegó al club en 2018 con apenas 18 años, como una promesa del fútbol brasileño, pero su adaptación no fue sencilla.

En sus inicios, Vinícius mostraba destellos de su calidad, pero su falta de efectividad de cara al gol y ciertas decisiones en el campo generaron dudas entre los aficionados y analistas. El joven jugador tuvo que enfrentarse a la presión de vestir la camiseta de un equipo histórico. Y al escepticismo de aquellos que cuestionaban si estaba preparado para jugar al más alto nivel.

Sin embargo, con trabajo duro, confianza en sí mismo y el apoyo del club, superó estas dificultades. Hoy, su explosividad, regate y capacidad para decidir partidos lo han convertido en una pieza clave del Real Madrid. Ahora, pero, con su consagración, otro futbolista de su equipo ha acaparado el centro de las críticas, y muchos dudan ya de su futuro en el Real Madrid.

| Real Madrid, María Jiménez

El diario Marca señala a Endrick

Es más que conocido que el diario Marca destaca por su imparcialidad delante del Real Madrid, con una clara tendencia hacia el club blanco. No obstante, hay casos en los que nos sorprende, como en un artículo reciente en el que han repasado los 10 futbolistas que han decepcionado en este inicio de liga.

Entre ellos esta Endrick, quién en total solo ha jugado 82 minutos de juego en Liga lo que va de temporada y tan solo ha conseguido marcar un solo gol. Por otro lado, en Champions League ha tenido 78 minutos de participación, y también ha logrado tan solo un tanto.

Sus números e influencia en el juego no se equiparán a la gran cantidad de dinero que el Real Madrid desembolsó por el joven brasileño. Y es que en total los blancos se dejaron unos 50 millones de euros para traer a la gran promesa del futbol brasileño.

En este contexto, el diario Marca ha cargado con dureza contra el jugador, destacando que no ha logrado sustituir a Joselu Mato en el perfil de delantero centro. "El espejo de Vinicius puede ser su mejor vitamina para un futbolista del que se espera mucho", escriben en el diario deportivo.

Además, en este artículo no solo mencionan a Endrick, ya que han tenido tiempo para también hablar de otros casos que no han funcionado en esta primera vuelta de Liga. Uno de ellos es otro ex madridista como James Rodríguez, quién ha llegado al Rayo Vallecano muy bajo de forma y con muy pocos minutos.

Por otro lado, también han señalado a varios futbolistas del F.C Barcelona, como Frenkie de Jong o Ansu Fati. El holandés ha vuelto de su lesión sin ritmo competitivo, y ha visto como primero Marc Bernal y luego Marc Casadó le robaban el puesto en el once titular del equipo. Ansu, por su parte, ha vuelto de su cesión a Inglaterra sin confianza, y ha estado más tiempo lesionado que en el terreno de juego.