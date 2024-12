Gir de 180 graus amb Frenkie de Jong: El seu representant surt al pas dels rumors

El futur de Frenkie de Jong continua sent un dels temes més candents en el si del FC Barcelona. La situació del migcampista neerlandès, marcada per un rendiment irregular i la incertesa sobre la seva continuïtat, ha generat un debat constant entre la directiva, el cos tècnic i l'afició. Tot apunta que aquest serà un assumpte que continuarà generant titulars fins que es defineixi què succeirà amb ell.

En els últims dies, els rumors sobre una possible sortida de De Jong cap a l'Aràbia Saudita s'han intensificat, alimentats per una informació publicada pel diari AS. Segons aquesta versió, el seu representant, Ali Dursun, hauria iniciat contactes exploratoris amb equips de la lliga saudita. No obstant això, aquestes informacions han estat desmentides categòricament pel propi agent, qui va assegurar que no existeix cap interès en què De Jong abandoni Europa.

Ali Dursun va qualificar d'"absurd" qualsevol vincle entre el seu representat i el futbol saudita. En declaracions al mitjà neerlandès De Telegraaf, l'agent va negar rotundament els rumors i va subratllar el compromís de Frenkie amb el Barcelona. "Converses a l'Aràbia? Totalment absurd. Distraeix l'atenció de la veritable ambició de Frenkie. Només vol una cosa: estar en forma per brillar més temps en el club que estima i on se sent com a casa", va afirmar.

Aquestes paraules busquen dissipar qualsevol especulació sobre un possible canvi de destí cap a una lliga que, encara que econòmicament poderosa, no encaixa en els plans del jugador neerlandès. De Jong, segons el seu entorn, està centrat en recuperar la seva millor versió i demostrar el seu valor al Barcelona.

Un rendiment que deixa dubtes

La temporada de Frenkie de Jong no està sent l'esperada. Actualment, és el segon migcampista menys utilitzat de la plantilla, només per davant de Pablo Torre. Fins i tot Fermín López, que va estar diversos mesos lesionat, ha tingut més protagonisme. Hansi Flick ha provat el neerlandès en diverses posicions, inclosa la mitjapunta, però no ha aconseguit encaixar en el sistema del tècnic alemany. El seu rendiment està lluny del nivell mostrat per altres migcampistes de l'equip, cosa que ha incrementat els dubtes sobre la seva continuïtat.

El contracte de Frenkie de Jong expira el 2026, però la seva situació contractual és un altre dels punts de fricció amb el club. A finals de l'any passat, el Barça li va oferir una renovació amb una significativa reducció salarial, proposta que mai va obtenir resposta per part del jugador. Amb aquesta oferta ja caducada, qualsevol negociació futura hauria de començar des de zero.

Si no hi ha novetats en la renovació de De Jong a final de temporada, el Barça podria prendre mesures dràstiques. La directiva no vol arriscar-se a perdre el jugador com a agent lliure el 2026 i podria plantejar-se vendre'l en el pròxim mercat d'estiu. Aquesta decisió estaria alineada amb l'estratègia del club d'evitar sortides gratuïtes de jugadors clau, especialment en un context financer complicat.