El futbolista de l'Atlético de Madrid que podria viure una segona etapa al Girona

L'Atlètic de Madrid continua definint el seu projecte de cara a la pròxima temporada, amb diverses incògnites a la seva plantilla. Mentre alguns jugadors han aconseguit consolidar-se com a peces clau en l'esquema de Diego Simeone, altres han vist reduït el seu protagonisme, generant dubtes sobre la seva continuïtat al club blanc-i-vermell.

En aquest context, el mercat de fitxatges podria ser una via per ajustar la plantilla i donar sortida a jugadors que no han tingut impacte. Un dels casos més cridaners és el d'un futbolista que va començar la temporada amb un paper rellevant. Però que, amb el pas de les jornades, ha anat perdent protagonisme en totes les competicions.

Malgrat haver estat un jugador fonamental en l'última campanya, la seva participació s'ha reduït dràsticament. El que ha despertat l'interès d'altres equips que busquen reforçar-se amb un jugador del seu perfil.

El jugador en qüestió

Es tracta de Rodrigo Riquelme, el talentós extrem que, després de brillar en la seva cessió al Girona durant la temporada 2022/23. Podria estar davant la possibilitat de tornar al club català. La competència a l'Atlètic de Madrid ha limitat les seves oportunitats, especialment a causa de la irrupció de Samuel Lino a la banda esquerra.

| Girona FC

El que ha provocat que el canterà blanc-i-vermell hagi desaparegut de l'onze inicial en la majoria dels encontres recents. En els últims onze partits disputats pel conjunt matalasser, Riquelme només ha jugat nou minuts, una situació que contrasta molt amb el seu rendiment en les campanyes anteriors.

En la present temporada, ha sumat 740 minuts en 20 partits, xifres molt inferiors a les 47 aparicions que va tenir en el curs anterior. El seu impacte a LaLiga també ha estat menor, amb només 11 encontres disputats dels 20 possibles.

Una situació que li podria fer tornar al club on va brillar

Mentrestant, a la Copa del Rei ha jugat quatre partits i a la Champions League ha tingut presència en cinc. La seva situació actual està molt lluny de la que va viure al Girona. On va ser una de les figures clau de l'equip, sumant 35 partits, cinc gols i quatre assistències.

Davant aquesta realitat, el Girona es perfila com un possible destí per a l'extrem. Que ja coneix la dinàmica del club i va deixar una gran impressió en la seva primera etapa. La seva capacitat per desequilibrar en l'un contra un, la seva polivalència en l'atac i la seva experiència en l'elit són incontestables.

Això el converteixen en un reforç atractiu per a l'equip dirigit per Míchel Sánchez. A més, el Girona està en plena lluita per consolidar-se com un equip competitiu a la part alta de la taula. Per la qual cosa comptar amb un jugador de la seva qualitat podria ser clau per a les seves aspiracions