El tapat per a la banqueta del València: Sorpresa després del cessament de Rubén Baraja

No ho anava a ser ja de per si donada la situació esportiva, però no s'augura un hivern gens tranquil en el valencianisme després de la destitució del 'Pipo' dilluns. El pitjor València de la història, ho diuen els números, necessitava un canvi de rumb radical després d'un primer tram de curs realment catastròfic. I és que els ches finalment no acabaran l'any com a cuers després d'empatar en l'última data davant el Deportivo Alavés, però sí que ho faran en llocs de descens i a quatre punts de la salvació.

I encara que la parròquia exigia des de feia ja diverses setmanes la destitució de Baraja, des de la cúpula directiva insistien a mantenir-lo en el càrrec. I a causa d'això, l'equip no va poder guanyar cap dels rivals directes als quals s'ha enfrontat en les últimes jornades (Rayo Vallecano, Real Valladolid, Espanyol i Alavés). Però al final s'ha acabat imposant la voluntat del respectable i el 'Pipo' ja és història.

Amb tot, ha arribat el moment de tractar de buscar un substitut de garanties que il·lusioni el valencianisme i que sigui capaç de donar-li un tomb a la tràgica situació. En primer moment el gran favorit era Quique Sánchez Flores, però el madrileny no va acabar d'estar convençut i va haver de descartar-se el seu retorn a Mestalla. I en les últimes hores, segons ha informat Nacho Sanchís, ha aparegut un nou candidat l'arribada del qual es preveu molt més probable: Carlos Corberán.

Carlos Corberán i l'oportunitat de la seva vida

De 41 anys, Carlos Corberán va començar la seva trajectòria com a entrenador el 2020, al Huddersfield Town. I el seu primer gran èxit arribaria tan sols un any després, quan va deixar el 'modest' equip anglès en la tercera posició de la Championship. De fet, molt a prop va estar d'ascendir-lo a la Premier League, però van caure derrotats en la final del playoff davant el Nottingham Forest.

L'any següent les coses no van sortir tan bé, però el seu bon fer a la banqueta li va servir perquè un històric com Olympiacos decidís contractar-lo. A Grècia no va funcionar la seva pissarra i només dos mesos després de la seva arribada, va ser destituït. No va trigar gaire a trobar feina, ja que immediatament el va trucar el West Bromwich Albion, on s'ha mantingut fins a l'actualitat.

| West Brom

Abans de tot això, va estar sent el segon entrenador de tota una eminència a les banquetes: Marcelo Bielsa. La seva clàusula de rescissió en l'elenc anglès és de 2 milions d'euros i ell ja ha informat al club que vol aterrar a València, la seva ciutat natal. Segons Nacho Sanchís, de fet, ha argumentat la seva decisió proclamant que és l'oportunitat de la seva vida.

Amb tot, aquest periodista ha garantit que hi ha molt d'optimisme tant al València com en l'entorn de l'entrenador que això es pugui tancar fins i tot avui mateix. Això sí, el club che està negociant amb el West Brom una rebaixa en la seva clàusula de sortida i aquest és el serrell que queda per determinar.