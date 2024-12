El tapado para el banquillo del Valencia: Sorpresa tras el cese de Rubén Baraja

No lo iba a ser ya de por sí dada la situación deportiva, pero no se augura un invierno nada tranquilo en el valencianismo tras la destitución del 'Pipo' el lunes. El peor Valencia de la historia, lo dicen los números, necesitaba un cambio de rumbo radical después de un primer tramo de curso realmente catastróficos. Y es que los ches finalmente no terminarán el año colistas tras empatar en la última fecha frente al Deportivo Alavés, pero sí lo harán en puestos de descenso y a cuatro puntos de la salvación.

Y aunque la parroquia exigía desde hacía ya varias semanas la destitución de Baraja, desde la cúpula directiva insistían en mantenerle en el cargo. Y a causa de eso, el equipo no pudo ganar a ninguno de los rivales directos en los que se ha enfrentado en las últimas jornadas (Rayo Vallecano, Real Valladolid, Espanyol y Alavés). Pero al final se ha acabado imponiendo la voluntad del respetable y el 'Pipo' ya es historia.

Con todo, ha llegado el momento de tratar de buscar a un sustituto de garantías que ilusione al valencianismo y que sea capaz de darle un vuelco a la trágica situación. En primer momento el gran favorito era Quique Sánchez Flores, pero el madrileño no terminó de estar convencido y tuvo que descartarse su retorno a Mestalla. Y en las últimas horas, según ha informado Nacho Sanchís, ha aparecido un nuevo candidato cuya llegada se antoja mucho más probable: Carlos Corberán.

Carlos Corberán y la oportunidad de su vida

De 41 años, Carlos Corberán comenzó su trayectoria como entrenador en 2020, en el Huddersfield Town. Y su primer gran éxito llegaría tan solo un año después, cuando dejó al 'modesto' equipo inglés en la tercera posición de la Championship. De hecho, muy cerquita estuvo de ascenderlo a la Premier League, pero cayeron derrotados en la final del playoff frente al Nottingham Forest.

Al año siguiente las cosas no salieron tan bien, pero su gran hacer en la banca le sirvió para que un histórico como Olympiacos decidiera contratarle. En Grecia no funcionó su pizarra y apenas dos meses después de su llegada, fue destituido. No tardó mucho en encontrar trabajo, pues inmediatamente le llamó el West Bromwich Albion, donde se ha mantenido hasta la actualidad.

| West Brom

Antes de todo esto, estuvo siendo el segundo entrenador de toda una eminencia en los banquillos: Marcelo Bielsa. Su cláusula de rescisión en el elenco inglés es de 2 millones de euros y él ya ha informado al club que quiere aterrizar en Valencia, su ciudad natal. Según Nacho Sanchís, de hecho, ha argumentado su decisión proclamando que es la oportunidad de su vida.

Con todo, este periodista ha garantizado que hay mucho optimismo tanto en el Valencia como en el entorno del entrenador de que esto pueda cerrarse incluso hoy mismo. Eso sí, el club che está negociando con el West Brom una rebaja en su cláusula de salida y ese es el fleco que queda por determinar.