Moviment a la UD Las Palmas amb Diego Martínez: La decisió de la directiva

El futbol a Gran Canària viu dies d'incertesa i passió a parts iguals. La UD Las Palmas, un club amb una afició entregada i una història plena d'alts i baixos, travessa un moment delicat en la temporada 2024-2025 de LaLiga EA Sports. A la banqueta, Diego Martínez observa com l'equip lluita per trobar el seu rumb, mentre els rumors i les expectatives creixen a l'illa. Febrer de 2025 ha portat més preguntes que respostes, però la directiva sembla tenir un pla definit per encarar el futur immediat.

L'arribada de Diego Martínez a la banqueta groga a l'octubre de 2024 va suposar un alè d'aire fresc per a un equip que navegava en aigües turbulentes. Amb un currículum que inclou gestes com l'ascens amb el Granada CF i una històrica classificació a Europa League, el tècnic gallec va aterrar amb la missió de redreçar el rumb. Els primers mesos van ser prometedors, amb l'equip sumant punts i allunyant-se temporalment de la zona de perill. No obstant això, el 2025 ha portat una ratxa negativa que ha tornat els dubtes a l'entorn de Las Palmas.

| UD Las Palmas

Les lesions han estat un llast constant, afectant jugadors clau i debilitant l'estructura de l'equip. A això s'hi suma l'impacte emocional del cas de Kirian Rodríguez, capità i símbol del club, que ha colpejat el vestidor. En aquest escenari, la paciència es converteix en un bé escàs, però la cúpula del club ha optat per una postura poc habitual en el futbol actual.

A 18 de febrer de 2025, la situació a la taula de LaLiga no és alentidora per als grocs. Amb un sol punt en els últims sis partits, l'equip ha caigut en una dinàmica preocupant que l'acosta perillosament als llocs de descens. No obstant això, l'arrencada de Martínez convida a l'optimisme: en les seves primeres 10 jornades al capdavant, Las Palmas va sumar 19 punts, un registre que contrasta amb la irregularitat actual. En atac, la falta de gol és un problema evident, amb menys d'un gol per partit en les últimes setmanes, mentre que la defensa pateix per les baixes.

L'aposta de la directiva per Diego Martínez

Lluny de prendre mesures dràstiques, la directiva ha decidit recolzar plenament Diego Martínez. Fonts properes al club asseguren que el tècnic gallec compta amb la confiança total per revertir la situació. La seva experiència en contextos adversos i el seu estil tàctic, basat en la pressió alta i l'equilibri, són els pilars d'aquesta aposta.

El pròxim partit a l'Estadi de Gran Canària serà una prova de foc. Amb l'afició com a aliada i la possible recuperació d'alguns lesionats, Martínez buscarà un punt d'inflexió. La unitat entre directiva, tècnic i plantilla es presenta com l'arma principal per sortir del sotrac.

Un desafiament que definirà la temporada

El cert és que encara que semblava haver-se allunyat prou de l'abisme després d'una extraordinària ratxa quan va arribar Diego Martínez, ara la Unió Deportiva torna a tremolar per la possibilitat real. I és que són el primer equip que marca la permanència, però estan empatats a punts amb l'antepenúltim, el València, i a tan sols un punt del penúltim, el Deportivo Alavés.