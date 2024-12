Diego Simeone ho confirma i treu un problema al Barça

L'Atlètic de Madrid viu una de les seves millors temporades recents a LaLiga. Sota el lideratge de Diego Simeone, el conjunt blanc-i-vermell s'ha consolidat com un dels equips més sòlids i en forma del campionat. Mentre el club lluita pels seus objectius actuals, la directiva ja treballa en la planificació de la plantilla per a la propera campanya. Les decisions comencen a prendre's per assegurar un equip competitiu per al futur.

Un dels noms que comença a tenir un pes important als despatxos de l'Atlètic és el de Clément Lenglet. El central francès va arribar cedit des del FC Barcelona els darrers dies del mercat de fitxatges d'estiu. Es tracta d'una cessió sense opció de compra, tot i que amb l'Atlètic assumint la major part de la fitxa elevada. Inicialment, Lenglet era suplent, per darrere de José María Giménez i Robin Le Normand a la rotació. Tot i això, la lesió de llarga durada del defensor espanyol li va obrir una oportunitat que ha sabut aprofitar.

| ATM

Des d'aleshores, Lenglet ha convençut Diego Simeone amb un rendiment notable, mostrant solidesa defensiva i adaptant-se a la perfecció a l'esquema del tècnic argentí. Tot i que Le Normand ja està recuperat, el francès s'ha mantingut a l'onze titular, demostrant que mereix continuar ocupant un lloc important. Aquesta situació ha portat l'Atlètic de Madrid a plantejar-se la possibilitat de prolongar la seva estada un cop finalitzi la cessió al juny, segons ha informat El Nacional.

Per la seva banda, al FC Barcelona reben la notícia amb satisfacció. Fa temps que el club blaugrana intenta desfer-se de Lenglet de manera definitiva, ja que no entra als plans esportius de l'entitat. Durant les darreres tres temporades, el central ha encadenat cessions en equips com el Tottenham Hotspur, l'Aston Villa i ara l'Atlètic de Madrid. Tot i això, cap d'aquestes experiències havia aconseguit revaloritzar el jugador prou per atraure ofertes interessants.

| F.C. Barcelona

10 'quilos' i 'OK'

La situació ha canviat gràcies al bon rendiment a l'Atlètic. Ara, el Barça espera treure uns 10 milions d'euros pel traspàs del defensor francès, tal com ha informat la font anteriorment esmentada. La directiva culer, liderada per Joan Laporta i Deco, no té intenció de regalar al jugador, encara que sí que estan disposats a negociar un preu raonable per facilitar l'operació.

La intenció de l'Atlètic és clara: volen quedar-se amb Lenglet en propietat. El francès, per la seva banda, també veu amb bons ulls continuar al club blanc-i-vermell. Després d'un període complicat, Lenglet ha trobat a l'Atlètic l'estabilitat i la confiança que necessitava per recuperar-ne la millor versió. Simeone, satisfet amb el seu rendiment, ha donat el vistiplau a l'operació, cosa que ha accelerat les converses entre les dues entitats.