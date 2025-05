Sorpresa que Flick prepara a la afición del Barça en el partido contra el Villarreal

En la víspera del último partido de la temporada en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha dejado entrever una posible sorpresa para la afición culé: alinear un once inicial compuesto íntegramente por jugadores formados en La Masia. Esta decisión, aún no confirmada, evocaría el histórico precedente establecido por Tito Vilanova en 2012, cuando el Barça finalizó un encuentro con once canteranos en el campo.

Un homenaje a La Masia en el adiós a Montjuïc

El enfrentamiento contra el Villarreal no solo marca el cierre de una temporada exitosa para el Barcelona, sino también la despedida del equipo del Estadio Olímpico Lluís Companys, que ha sido su hogar temporal durante las renovaciones del Camp Nou. Flick ha expresado su deseo de culminar esta etapa con una victoria que celebre la conexión entre el equipo y su afición.

En la rueda de prensa previa al partido, el técnico alemán fue consultado sobre la posibilidad de presentar un once inicial compuesto exclusivamente por jugadores de la cantera. "Lo hemos hablado, sí. Es una opción que estamos considerando", afirmó Flick, dejando abierta la posibilidad de rendir homenaje a La Masia en este encuentro especial.

Recordando el legado de Tito Vilanova

La idea de alinear un equipo formado íntegramente por canteranos remite al 25 de noviembre de 2012, cuando Tito Vilanova logró que el Barcelona finalizara un partido con once jugadores formados en La Masia en el campo. Aquel día, en una victoria por 0-4 frente al Levante, el equipo incluyó a figuras como Valdés, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta y Messi, todos ellos productos de la cantera azulgrana.

Repetir una hazaña similar no solo sería un guiño al pasado glorioso del club, sino también una declaración de intenciones sobre el futuro que Flick y la directiva culé desean construir, basado en el talento y la filosofía de La Masia.

La cantera como pilar del presente y futuro

Bajo la dirección de Flick, varios jóvenes talentos han emergido como piezas clave en el primer equipo. Jugadores como Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Fermín López han demostrado que la cantera sigue siendo una fuente inagotable de calidad y compromiso. El técnico ha elogiado la actitud y el rendimiento de estos futbolistas, destacando su importancia en la consecución del título de LaLiga.

"Somos como una familia. Los jugadores están en el mejor entorno posible. Han funcionado y funcionado, que ellos crean en lo que están haciendo. Disfrutar de lo que hacen. Es lo más importante", comentó Flick, subrayando la cohesión y el espíritu colectivo que ha caracterizado al equipo esta temporada.

Un cierre de temporada con sabor a futuro

La posible alineación de un once de La Masia en el último partido en Montjuïc no solo sería un homenaje al legado del club, sino también una mirada esperanzadora hacia el futuro. Con una generación de jóvenes talentos listos para asumir mayores responsabilidades, el Barcelona de Flick parece dispuesto a seguir apostando por su identidad y filosofía formativa.

Mientras la afición se prepara para despedir el estadio que ha sido su casa temporal, la expectativa de ver a once canteranos defendiendo la camiseta azulgrana añade un componente emocional y simbólico a la celebración del título. Una despedida que, de concretarse, quedará grabada en la memoria colectiva como un tributo a la esencia del FC Barcelona.