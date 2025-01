Sorpresa de Flick en el 11 del Benfica - Barça: ¿Mensaje a alguien?

Benfica y FC Barcelona se verán las caras en la séptima jornada de la fase de grupos de la Champions League. El partido empezará a las 21h de la noche y los azulgrana buscarán clasificarse matemáticamente para los octavos de esta competición. De momento, los de Hansi Flick tienen 15 puntos de 18 posibles y solo han dejado escapar los 3 puntos en una ocasión. En Mónaco, en la primera jornada.

Sólo el Liverpool tiene tres puntos más. Los ingleses han conseguido el pleno y han logrado seis victorias en seis partidos. Por detrás del Barça hay seis equipos, todos con 13 puntos. Son el Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter de Milán, Brest y Lille.

| XCatalunya, Canva

Una hora antes del partido hemos conocido las alineaciones y las onces dejan un mensaje importante. El entrenador alemán ha elegido a Szczesny en la porteria; una defensa de cuatro con Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí y Alejandro Balde, un centro del campo con Marc Casadó, Gavi y Pedri y una línea de ataque con Lamine Yamal y Raphinha por las bandas y Robert Lewandowski en punta.

Iñaki Peña en el banquillo

Szczesny ya fue el portero titular en la Supercopa de España frente a l'Athletic Club y al Real Madrid. Iñaki Peña sigue siendo el portero de la Liga. Ahora, con la Champions en juego, parece que el ex entrenador del Bayern de Munich opta por el portero polaco en la máxima competición europea. Una decisión que supone un claro mensaje dirigido a alguien. ¿A Iñaki Peña?

| F.C. Barcelona, Africa Images

El alicantino estaba convencido de que sería el protagonista absoluto tras la lesión de Marc André Ter Stegen. Sin embargo, de momento, parece que el técnico quiere premiar la veteranía y la experiencia del exportero de Arsenal y Juventus.

Otro señalado es Frenkie de Jong, que sigue sin encontrar un puesto en el once titular por culpa de tres centrocampistas de lujo y que van a permitir que el neerlandés les robe el sitio: Casadó, Pedri y Gavi. Por no hablar de Ansu Fati, que sigue chupando banquillo y no disfruta de la confianza del entrenador.

Ferran Torres, sin llegar al punto de aislamiento de Ansu Fati, tampoco cuenta con la confianza del técnico y el valenciano disfruta de pocos minutos desde que empezó la temporada.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Sistema habitual, once de lujo

En cuanto al resto de jugadores, no hay cambios respecto de la Liga. Flick sigue apostando por un claro 4-3-3, con Marc Casadó en posiciones defensivas y Pedri y Gavi para distribuir juego. Fermín sigue siendo un suplente de lujo para entrar en las segundas mitades y aportar profundidad y gol.