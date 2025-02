Va sonar per al Barça i ara el vol l'Atlètic de Madrid a l'estiu

L'Atlètic de Madrid, sempre atent al mercat de fitxatges, ha posat la seva mirada en un jugador que anteriorment va estar en l'òrbita del FC Barcelona. La necessitat de reforçar el centre del camp ha portat el conjunt blanc-i-vermell a considerar opcions que aportin equilibri i experiència. Últimament han sonat diversos de perfil més ofensiu, però els matalassers no descarten tampoc incorporar un pivot de tall més defensiu.

En aquest context, sorgeix el nom de Wilfred Ndidi, migcampista nigerià del Leicester City, com un candidat potencial per unir-se a l'equip dirigit per Diego Simeone en el pròxim mercat d'estiu. Així ho ha garantit el portal Fichajes.net.

Un migcampista de contenció amb trajectòria destacada

Wilfred Ndidi, de 28 anys, ha estat una peça fonamental en el Leicester City des de la seva arribada el 2017 procedent del KRC Genk. Conegut per la seva capacitat per recuperar pilotes i la seva presència al mig del camp, Ndidi ha disputat un total de 291 partits amb el conjunt anglès, anotant 11 gols i proporcionant 2 assistències. El seu rendiment constant l'ha convertit en un dels migcampistes defensius més destacats de la Premier League.

No és la primera vegada que un club de l'elit espanyola mostra interès en Ndidi. En temporades anteriors, el FC Barcelona va considerar el seu fitxatge com una opció per enfortir la seva medul·lar. No obstant això, diverses circumstàncies van impedir que l'operació es concretés, deixant oberta la possibilitat que altres equips aprofitin l'oportunitat d'incorporar-lo a les seves files.

La situació contractual de Ndidi i el context del Leicester City

Ndidi va renovar el seu contracte amb el Leicester City fins al 2027, cosa que en principi podria dificultar la seva sortida. No obstant això, l'actual situació del Leicester a la Premier League podria facilitar les negociacions. L'equip es troba en una posició compromesa a la taula, i un eventual descens obligaria el club a reconsiderar la continuïtat d'alguns dels seus jugadors clau. Aquesta conjuntura podria permetre a l'Atlètic de Madrid adquirir Ndidi per una xifra inferior al seu valor de mercat habitual.

El conjunt matalasser ha afrontat desafiaments al centre del camp durant la present temporada. La continuïtat de Koke Resurrección, capità i referent de l'equip, encara és incerta a causa de qüestions contractuals i físiques. A més, jugadors com Rodrigo de Paul i Pablo Barrios han acumulat una càrrega significativa de minuts, cosa que ha evidenciat la necessitat d'incorporar un migcampista amb experiència i capacitat defensiva. Ndidi encaixa en aquest perfil, aportant equilibri i solidesa a l'esquema de Simeone.

L'Atlètic de Madrid no és l'únic club interessat en els serveis de Ndidi. Equips com el Real Betis i l'AS Mònaco també han manifestat el seu interès en el migcampista nigerià. La competència pel seu fitxatge podria intensificar-se en les pròximes setmanes, especialment si el Leicester City confirma el seu descens i es veu obligat a negociar la sortida dels seus jugadors més cotitzats.

En la present campanya, Ndidi ha participat en 15 encontres de la Premier League, acumulant un total de 1.223 minuts de joc. Durant aquests partits, ha mantingut un percentatge de passades completades del 81,93% i ha realitzat 0,74 passades clau per encontre, cosa que demostra la seva capacitat per contribuir tant en tasques defensives com en la generació de joc ofensiu. A més, ha proporcionat 4 assistències, evidenciant la seva versatilitat i aportació en diferents facetes del joc.