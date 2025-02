Nou objectiu de Diego Simeone per a l'Atlético de Madrid: Mira al Borussia Dortmund

Encara queda molta temporada per davant i l'Atlètic de Madrid segueix viu, vivíssim, en les tres competicions. Però encara que la major part dels esforços se centrin en l'espectre esportiu, des de la direcció esportiva segueixen mirant de reüll el mercat de fitxatges. Va quedar pendent a l'hivern reforçar la plantilla amb un migcampista, una cosa en la qual porta mesos insistint el Cholo.

Per això, ja s'han marcat com a objectiu prioritari en la pròxima finestra estival trobar un jugador que pugui donar un plus a la sala de màquines. I, segons ha informat el portal Fichajes.net, l'afortunat podria ser Julian Brandt, del Borussia Dortmund. Als seus 28 anys, l'alemany ha demostrat ser una peça clau en el conjunt alemany, i la seva versatilitat i qualitat tècnica el converteixen en un objectiu atractiu per al club matalasser.

| X: @BVB

Un talent consolidat a Alemanya

Julian Brandt va iniciar la seva carrera professional al Bayer Leverkusen, on ràpidament va destacar per la seva habilitat i visió de joc. El 2019, va ser fitxat pel Borussia Dortmund, consolidant-se com un dels migcampistes més destacats de la Bundesliga. Durant la temporada 2024-2025, Brandt ha participat en 28 partits oficials, anotant 4 gols i proporcionant 10 assistències, cosa que reflecteix la seva capacitat per influir tant en la creació com en la finalització de jugades.

Una de les qualitats més destacades de Brandt és la seva polivalència en el terreny de joc. Pot exercir com a migcampista ofensiu, extrem o fins i tot adaptar-se a posicions més endarrerides al centre del camp. Aquesta flexibilitat tàctica encaixa perfectament en l'esquema de Diego Simeone, qui valora jugadors capaços d'adaptar-se a diferents rols segons les necessitats de l'equip.

A més, l'experiència de Brandt en competicions europees i la seva trajectòria en la selecció alemanya aporten un valor afegit, proporcionant a l'Atlètic de Madrid un jugador amb bagatge internacional i acostumat a alts nivells d'exigència.

| Bundesliga

Situació contractual i oportunitat de mercat

El contracte de Julian Brandt amb el Borussia Dortmund s'estén fins al 2026. No obstant això, segons informes recents, el club alemany podria considerar la seva venda en el pròxim mercat d'estiu per evitar una possible sortida a cost zero en el futur. Aquesta situació obre una finestra d'oportunitat per a l'Atlètic de Madrid, que podria negociar el seu fitxatge a un preu raonable, considerant la qualitat i experiència del jugador.

L'Atlètic de Madrid, no obstant això, no és l'únic club interessat en els serveis de Brandt. Equips d'altres lligues europees també han mostrat interès en el migcampista alemany. Així i tot, la proposta esportiva del conjunt blanc-i-vermell, sumada a la possibilitat de competir en una lliga d'alt nivell com LaLiga, podria ser un factor determinant en la decisió del jugador.

La incorporació de Brandt aportaria creativitat, dinamisme i una major profunditat a la plantilla matalassera, aspectes clau per competir en múltiples fronts durant la temporada. Suposaria, doncs, sens dubte, un salt de qualitat a la medul·lar de l'equip. La seva capacitat per trencar línies defensives amb passades precises, sumada a la seva visió de joc i habilitat per associar-se amb els davanters, podria potenciar el rendiment ofensiu del conjunt matalasser.